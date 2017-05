La millionième Porsche 911 vient d'être assemblée

et Loïc Farge

Tout le monde connait sa bouille avec ses phares ronds. Avec son célèbrissime blason représentant un cheval sur fond jaune, emblème de la ville de Stuttgart, où elle est produite depuis sept générations (53 ans). Le premier exemplaire importé en France remonte en 1965. Depuis, un million de voitures ont été produites, dont (tenez vous bien) 70% roulent toujours. Ajoutez à cela plus de 30.000 victoires en sport automobile. Cette Porsche 911 a vraiment de quoi rouler des mécaniques.



La voiture, qui adopta un moteur à l'arrière comme sur une Coccinelle, a failli s'appeler 901. Mais à l'époque, Peugeot s'en est aperçu. La marque au Lion, propriétaire des numéros à trois chiffres avec un zéro central, exigea un changement de nom.

Une Porsche 911 photographiée en 1963 Crédit : AFP / Archives

Comment expliquer un tel succès et une telle longévité ? Porsche a su préserver l'âme, en restant fidèle à l'esprit du modèle d'origine, tout en évoluant régulièrement. Quitte parfois à froisser les puristes. Le constructeur a ainsi récemment converti la quasi-totalité de la gamme aux turbos, pour faire baisser les valeurs de consommation et de rejet de CO2. À tel point que la 911 représente encore près de 20% des ventes de la marque. Pas mal après plus de cinquante ans¿!

Porsche ne s'est jamais aussi bien porté, avec des bénéfices records l'an dernier. Une prime vient d'être distribuée à ses quelque 21.000 salariés : un bonus de 9.111 euros chacun. Et cela, alors que le groupe Volkswagen, auquel appartient Porsche, est frappé de plein fouet par le "dieselgate" : une ardoise record de plus de 20 milliards d'euros. Ce qui en dit long finalement sur la santé de la marque allemande.

