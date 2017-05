Toyota toujours champion de France des émissions de CO2

publié le 11/05/2017 à 07:04

Pour la cinquième d'affilée, le plus français des Japonais, qui produit sa Yaris à Valenciennes, est en tête et fait figure de bon élève. C'est d'ailleurs l'ensemble du groupe qui est mis en avant. Toyota bien sûr, mais aussi ses modèles haut de gamme avec Lexus. Les voitures vendues par le Japonais l'an passé émettent en moyenne un peu plus de 100 g de CO2 au kilomètre, contre 110 pour l'ensemble du marché français. La bonne nouvelle est que ces taux baissent pour tous de l'ordre de 1 gramme. Dans ce classement de l'Ademe, on trouve en deuxième position PSA, avec des rejets moyens d'un peu plus de 102 grammes, puis Renault, avec 107 grammes.



Le Japonais est le champion incontesté de l'hybride. Il y a bien sûr la la Prius, dont la nouvelle version rechargeable n'émet que 22 grammes de CO2. Un record. Mais il n'y a pas que la star. C'est tout une gamme : de la Yaris hybride "made in France" à l'Auris, en passant par l'étonnant C-HR au look qui décoiffe, sans oublier les Lexus. À tel point que l'année dernière, une Toyota sur deux vendues dans l'Hexagone combinait essence et électricité. Cela devrait s'amplifier, puisque les ventes d'hybrides ont encore grimpé depuis le début de l'année, frisant les 60%.