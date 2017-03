Bientôt des ballons dirigeables dans le ciel de France ?

et Loïc Farge

publié le 16/03/2017 à 06:46

Le dirigeable, c'est beaucoup moins cher que l'hélicoptère. Pour atteindre des zones isolées en pleine forêt et en montagne, au lieu de construire des routes, c'est une solution très pratique. Le projet "Baleine volante" prévoit de construire un appareil capable de transporter 60 tonnes - l'équivalent de ce que peuvent porter une vingtaine d'hélicoptères. Ce gros engin blanc sera construit par un consortium français, chinois et marocain à Istres. Il pourrait intéresser l'Office national des forêts (ONF) pour exploiter du bois dans des zones où il est impossible d'aller aujourd'hui.



Sur ce site d'Istres, où seraient construit des dirigeables, pourraient travailler 3.000 personnes. La France veut aller vite, car il y a un vrai marché mondial. D'autres pays sont sur les rangs pour relancer le dirigeable, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces ballons pourraient aussi servir à monter des éoliennes.

Le dirigeable a disparu du ciel il y a 80 ans, après l'incendie du Hindenburg aux États-Unis, qui avait fait 36 morts. Ensuite, concurrencé par l'avion, il n'a jamais refait surface. Mais avec un prix du kérosène qui s'est envolé, les projets se multiplient. Car c'est aussi un moyen de transport écologique. Un dirigeable émet deux à six fois moins de gaz carbonique qu'un avion. C'est silencieux. Certaines entreprises imaginent aussi le dirigeable comme moyen de déplacement écologique pour concurrencer l'avion et la voiture. À condition de ne pas être pressé.