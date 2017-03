VIDÉO - Eye, la coque qui transforme un iPhone en Android

Eye - Smart iPhone Case by ESTI Commercial (P)

publié le 15/03/2017 à 13:06

S'agit-il de la fin des hésitations des consommateurs indécis ? Alors qu'iOS et Android, les deux systèmes d'exploitation, se livrent une compétition sans merci, un entrepreneur a peut-être trouvé de quoi réconcilier les aficionados des deux enseignes. Joseph Sabri, PDG de la start-up israélienne ESTI, met au point Eye, une coque d'iPhone sans pareil : appliquée sur un mobile Apple, elle permet, en retournant ce dernier, d'avoir également accès à un écran Android.



Cette coque révolutionnaire offre deux emplacements pour des cartes SIM, une batterie, jusqu'à 256 GB de stockage et une recharge sans fil, comme le rapporte le Guardian. Les utilisateurs pourraient voir l'autonomie de leur iPhone triplée et disposer d'une fente pour une carte SD. Elle permet même aux amateurs d'Apple de renouer avec la prise Jack, disparue de la dernière génération de smartphones Apple. Le tout pour 189 dollars (environ 177 euros).

Lancé sur la plateforme de financement participatif KickStarter, le projet espérait attirer 95.000 dollars de donations. Il en a déjà amassés 193.821, à 31 jours de la date butoir. Les premiers modèles, adaptables aux iPhone 6 et au modèles postérieurs, devraient débarquer dès le mois d'août 2017, envoyés aux plus généreux donateurs.