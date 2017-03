Le premier satellite entièrement électrique va être envoyé dans l'espace

publié le 16/03/2017 à 12:17

Airbus a fabriqué pour Eutelsat Communications le premier satellite européen tout électrique de forte puissance. Baptisé Eutelsat 172B et construit à Toulouse, ce satellite pèse 3.500 kg et a une puissance électrique de 13kW.



Le satellite sera affrété sur un vol spécial pour se rendre à Kourou, en Guyane, le 20 mars prochain. Il sera ensuite envoyé dans l'espace à bord d'un lanceur Ariane, le 25 avril, depuis le Centre spatial européen de Kourou. Le voyage de ce bijou de technologie durera 4 mois environ.

Eutelsat 172B sera situé à la position orbitale 172° Est et il emportera trois charges utiles ce qui permettra à l'opérateur de satellites de télécommunications de renforcer ses capacités sur les marchés Asie-Pacifique et de couvrir les mers comme les airs de l'Alaska à l'Australie. Selon Eutelsat Communications, ce satellite permettra aussi de développer "des applications en plein essor telles que la connectivité à bord des avions et des navires, les liaisons pour les réseaux mobiles et d'entreprise, la distribution vidéo et les services gouvernementaux."



Eutelsat 172B remplacera, ainsi, Eutelsat 172A. Ce dernier sera relocalisé à une autre position orbitale. L'entrée en service du nouveau satellite d'Airbus est prévue pour le troisième trimestre 2017.