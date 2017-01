Dans une série de vidéos diffusées sur YouTube, Samsung Display laisse entrevoir un téléphone qui pourrait bien être le Galaxy S8.

> Une filiale de Samsung a-t-elle fait fuiter des images du Galaxy S8 ? Crédit Image : Capture d'écran / YouTube

par Félix Roudaut publié le 22/01/2017 à 09:30

De surface, les vidéos diffusées sur YouTube par Samsung Display paraissent bien innocentes. Quoi de plus normal en effet pour cette filiale du géant sud-coréen chargée de la conception des écrans que de vanter la qualité de son dernier-né, l'AMOLED. Mais à y regarder de plus près, comme relevé par Mashable, le smartphone utilisé pour mettre en valeur le nouvel écran ressemble à s'y méprendre à celui présenté comme le Galaxy S8 dans des photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux chinois.



Position de la prise jack, finesse du smartphone, absence de bouton d'accueil ou biseaux... Bien que l'appareil ne soit pas griffé, il correspond point par point aux différentes rumeurs qui circulent actuellement sur la toile. S'il n'est pas certain que le smartphone soit bien le Galaxy S8, les coïncidences sont toutefois troublantes. Il n'en fallait donc pas plus pour affoler les internet, d'autant que le téléphone est le plus attendu du premier semestre 2017.



Le Galaxy S8 aura la lourde tâche de faire oublier les déboires rencontrés par son cadet en 2016, le Galaxy Note 7. La production l'appareil a été interrompue en d'octobre dernier, car de nombreux smartphones avaient pris feu. La firme avait dû rappeler quelque 2,5 millions de téléphones, deux mois seulement après son lancement.