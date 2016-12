Désireux de regagner la confiance des consommateurs, Samsung pourrait retarder le lancement de l'appareil.

Crédit : AFP Le Galaxy S6 n'a pas eu le succès espéré par Samsung

par Benjamin Hue publié le 21/12/2016 à 14:10

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après le désastre industriel du Galaxy Note 7, retiré du marché à cause de la propension de sa batterie à exploser, Samsung entend relancer sa division mobile en 2017 avec un Galaxy S8 de rupture. Désireux de regagner la confiance des consommateurs, le géant coréen ne peut pas prendre le risque de lancer un produit défectueux. Selon le site sud-coréen, Naver, le lancement de l'appareil pourrait être retardé de quelques semaines. Il ne serait donc pas présenté en amont du Mobile World Congress de Barcelone, comme ses prédécesseurs. Le Galaxy S8 pourrait avoir droit à son propre événement new yorkais au mois d'avril.

Une fiche technique pointue

Chargé de replacer Samsung sur le terrain de l'innovation, le Galaxy S8 devrait être un monstre de puissance et intégrer un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm (Exynos 8895 en Europe) et 6 Go de RAM. Parmi les spécificités les plus souvent citées figurent un écran sans bordure, la disparition du bouton Home physique, le Bluetooth 5.0, un nouveau capteur d'empreintes digitales voire un capteur d'iris, un double capteur photo ainsi qu'un assistant intelligent plus élaboré que le "S Voice" actuel. Comme Apple, Samsung pourrait supprimer la prise jack de son prochain flagship au profit du port USB-C.

Le smartphone le plus cher au monde ?

Alors qu'il s'était toujours aligné sur son concurrent jusqu'ici, le Galaxy S8 pourrait être plus cher que l'iPhone 7 à sa sortie. Selon le banque d'affaires Goldman Sachs, le prix de vente du futur smartphone haut de gamme de Samsung pourrait être de 15 à 20% plus élevé que celui du Galaxy S7, rapporte le site coréen ChoiceNews. Le prix de vente du Galaxy S8 se placerait alors dans une fourchette comprise entre 860 et 900 euros pour le modèle standard. Avec toutes les options, le prix pourrait grimper jusqu'à plus de 1.000 euros. Actuellement, l'iPhone 7s avec 256 Go de mémoire est vendu 1.129 euros.