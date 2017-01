Le prochain smartphone du fabricant coréen devra faire oublier le désastre du Galaxy Note 7.

Crédit : AFP Le successeur du Galaxy S7 devra faire oublier les déboires du Note 7

par Benjamin Hue publié le 19/01/2017 à 07:45

Smartphone le plus attendu premier semestre 2017, le Galaxy S8 aura la lourde tâche de faire oublier les déboires rencontrés par Samsung en 2016 avec le désastre industriel du Galaxy Note 7.



Traditionnellement présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, le porte-étendard de la division mobile du groupe coréen pourrait être annoncé plus tard cette année, lors d’une conférence de presse organisée à New York le 15 avril, selon les sources industrielles du site coréen ETNews.



Samsung s’octroierait ainsi un délai supplémentaire, signe de sa volonté de ne rien laisser au hasard après le raté du Note 7. Le choix d’un événement dédié permettrait également d’occuper l’espace médiatique sans être parasité par le flux des annonces du Mobile World Congress. Des rumeurs font également état d’une officialisation auprès du grand public autour du 29 mars en vue d’une commercialisation fin avril.

Un écran bord à bord couvrant 90% de la surface de l'appareil

Au regard des rapports publiés par les analystes, Samsung devrait faire subir un lifting conséquent à son smartphone vedette et proposer un Galaxy S8 innovant décliné en deux modèles de tailles différentes, un de 5,7 pouces et un second de 6 pouces, contre 5,1 et 5,5 pouces pour le Galaxy S7 et le S7 Edge. Les nouveaux Galaxy seraient équipés d’un écran quasiment sans bordures permettant d’augmenter la surface d’affichage sans modifier l’encombrement des téléphones.



Samsung devrait s’appuyer à nouveau sur la technologie Super AMOLED offrant des couleurs intenses, des contrastes très vifs et de meilleurs angles de vision. Selon une vidéo publiée récemment par l’entité coréenne qui conçoit les écrans des smartphones Samsung, le résultat serait très proche du Mi Mix, l’impressionnant téléphone présenté par le chinois Xiaomi cet automne.

Le Galaxy S8 devrait aussi être le premier smartphone de Samsung à intégrer une technologie tactile proche du Force Touch d’Apple, permettant différentes interactions en fonction de la pression exercée par le doigt.

Une intelligence artificielle réactive au langage naturel

L’augmentation de la surface d’affichage du Galaxy S8 devrait reléguer au dos du téléphone le bouton d’accueil physique placé sur partie inférieure de l’écran des derniers Galaxy S. À moins qu’il ne soit tout simplement remplacé par un bouton virtuel, intégré au verre de l’écran et dans l’interface Android. Dans cette éventualité, seul le capteur d’empreinte digitale serait déporté à l’arrière du téléphone. Le Galaxy S8 pourrait aussi embarquer un scanner rétinien similaire à celui du Note 7. Celui-ci serait logé dans la caméra frontale, elle aussi améliorée, avec une définition de 8 mégapixels et une mise au point automatique pour améliorer la qualité des selfies.



Cela dit, la grande affaire du Galaxy S8 pourrait être l’intégration d’une intelligence artificielle pour remplacer l’assistant personnel S Voice. Baptisée Bixby, celle-ci reposerait sur la technologie la start-up Viv Labs et serait capable de proposer des offres et recommandations personnalisées de plus en plus pertinentes au fil du temps en réponse à des requêtes complexes formulées en langage naturel. Samsung prévoirait de l’intégrer à tous ses appareils connectés à terme pour concurrencer les dispositifs Echo d’Amazon, Cortana de Microsoft et Home de Google.

Pas de prise jack, 6 Go de mémoire vive

Après avoir ironisé sur le choix d’Apple de supprimer la prise jack de l’iPhone 7, Samsung devrait à son tour sonner le glas de cette connectique historique pour ses prochains smartphones. Selon les sources du site américain SamMobile, la firme sud-coréenne miserait désormais sur un connecteur USB-C, le nouveau standard de l’industrie. La suppression du port jack permettrait à Samsung de libérer de l’espace à l’intérieur des appareils et de proposer un signal sonore numérique de l’enregistrement à l’écoute. En revanche, un adaptateur serait alors nécessaire pour écouter de la musique tout en rechargeant l’appareil.



Au rayon des performances, le Galaxy S8 devrait être un monstre de puissance et embarquer des composants derniers cri. Samsung devrait miser en Europe sur un processeur Exynos 8895 (Snapdragon 835 pour les États-Unis et l’Asie) avec une puce graphique aux performances deux fois supérieures à celles de son prédécesseur. De quoi profiter pleinement des fonctionnalités d’Android 7 et de contenus exigeants sur la grande définition d’écran annoncée. Le processeur devrait être soutenu par 6 Go de mémoire vive (voire 8 Go selon certaines sources), contre 4 pour le Galaxy S7 Edge. La capacité de stockage pourrait être portée à 256 Go.



Compatible 4G et WiFi, le Galaxy S8 pourrait bénéficier de la dernière génération de Bluetooth, 5.0, qui consomme moins d’énergie et offre une portée étendue. Le prochain Galaxy devrait logiquement proposer le même type de protection IP68 que la génération S7 et être étanche à 1,5 mètre de profondeur jusqu’à 30 minutes d’immersion. Au regard de toutes ces projections, le site américain SamMobile a essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'appareil.