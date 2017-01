Le Wall Street Journal assure avoir connaissance des conclusions de l'enquête menée par le premier vendeur mondial de smartphones.

par Benjamin Hue publié le 20/01/2017 à 19:48

Épilogue d’une enquête de plusieurs mois, Samsung doit dévoiler ce week-end ou lundi 23 janvier les raisons de l’explosion des batteries du Galaxy Note 7, le smartphone dont le naufrage industriel retentissant a empoisonné sa fin d'année 2016. Alors qu’il devait rivaliser avec l’iPhone 7 et porter haut le savoir-faire du groupe coréen en matière de téléphonie, le Note 7 a tourné au fiasco en raison de la propension de sa batterie à exploser, contraignant le premier vendeur mondial de smartphone à le retirer du marché et mettre en place un programme de rappel de grande ampleur, moins de deux mois après le début de sa commercialisation. Une opération estimée à près de 5 milliards d'euros et un coup très dur porté à l’image de la marque.

Des batteries mal dimensionnées

Dans son édition du vendredi 20 janvier, le Wall Street Journal affirme avoir déjà connaissance des conclusions de l’enquête diligentée par Samsung. Citant plusieurs sources proches du dossier, le quotidien américain affirme que les problèmes résultent de la taille des batteries et d’un défaut dans leur conception. Les premières explosions, survenues quelques jours après le lancement du Galaxy Note 7, ont concerné les batteries au lithium conçues par une filiale de Samsung, la compagnie sœur Samsung SDI. Celles-ci étaient mal dimensionnées et ne disposaient pas de suffisamment de place au sein du téléphone, provoquant une surchauffe puis une combustion.

Un rythme de production trop rapide

En marge des premiers rappels de Note 7, Samsung a demandé à une autre société, ATL, d’augmenter sa cadence de production pour répondre à la forte demande du public. Un changement de braquet qui aurait entraîné « des défauts de fabrication » dans les batteries et provoqué l’explosion des smartphones de remplacement envoyés par Samsung, écrit le Wall Street Journal, dont les informations font écho à celles publiées plus tôt dans la semaine par l’agence Reuters. L'investigation a été menée par le groupe sud-coréen en compagnie de trois sociétés spécialisées dans le contrôle qualité et la vérification des chaînes d'approvisionnement.