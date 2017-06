publié le 05/06/2017 à 17:32

L'édition 2017 du Paris Drone Festival a eu lieu dimanche 4 juin sur la plus belle avenue du monde. L'événement gratuit et ouvert au public de 12h à 18h a rassemblé 180.000 personnes selon les organisateurs.



Le point d'orgue de cet événement était les 49 courses de drones qui constituaient la première étape de la Drone Champions League (DCL). Trente-six des meilleurs pilotes de la planète se sont affrontés pendant six heures sur un parcours qui s'étendait sur 600 mètres, dans une volière de 15 mètres de large entrecoupé par un 360 dans le tunnel de l'étoile, ouvert exceptionnellement pour le festival.

C'est l'équipe allemande "Flyduino" qui a gagné cette première étape de la Drone Champions League et cette deuxième édition de la course. L'équipe française constituée, entre autres, du champion de France, Benjamin Lavayssière, et du champion du monde belge, Vincent Décommènes alias "Vincbee" a malheureusement été éliminée lors des quarts de finale.



Plusieurs animations pédagogiques de sensibilisation à l'utilisation des drones étaient aussi présentes sur les Champs-Élysées. L'objectif étant de faire découvrir les nouveaux métiers des drones et leur utilisation dans la société civile ainsi que la législation et les consignes de sécurité autour de cette utilisation. Par exemple, dpd groupe, une filiale de La Poste dévoilait la première ligne régulière de livraison par drone. Les policiers de l'unité des drones, nouvelle unité de la préfecture de police, était aussi présents pour parler de l'utilisation des drones dans le corps policier. Les spectateurs ont, notamment, pu s'essayer au pilotage de drones grâce à une "gaming zone". Des simulateurs permettaient de voler sur le circuit des Champs-Élysées.



Le drone est, aujourd'hui, un véritable phénomène. Ces machines sont un tel succès que l'organisateur du Paris Drone Festival, Geoffray Sylvain prévoit déjà une troisième édition. À l'année prochaine !