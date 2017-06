Paris Drone Festival : les drones sont de retour sur les Champs-Élysées

La course de Drone de l'édition 2016 du Paris Drone Festival

Les drones vont de nouveau envahir les Champs Elysées. L'édition 2017 du Paris Drone Festival aura lieu dimanche 4 juin à Paris. L’événement gratuit et destiné au grand public se déroulera de 12h à 18h sur la plus belle avenue du monde.



Le temps fort de ce festival sont les 49 courses de drones qui constituent la première étape de la Drone Champions League (DCL). Les courses rassembleront trente-six des plus grands pilotes de drone de la planète. Le parcours s'étendra sur 600 mètres, dans une volière de 15 mètres de large entrecoupé, exceptionnellement, d'un 360 dans le tunnel de l'étoile. Parmi les 37 pilotes de 13 nationalités différentes, il y aura trois français dont Benjamin Lavayssière alias "BLS", numéro 1 français dans cette discipline. Le champion du monde belge, Vincent Décommène, alias "Vincbee", participera aussi à cette deuxième édition.

Le circuit de la course de la deuxième édition du Paris Drone Festival Crédit : DCLaero

Le festival axé sur les drones proposera de nombreuses animations pédagogiques pour sensibiliser le grand public à l'utilisation positive des drones (ateliers, stands, animations). L'objectif étant de faire découvrir les nouveaux métiers du drone et leur utilisation dans la société civile ainsi que la législation et les consignes de sécurité autour de leur utilisation.

Une zone d'apprentissage du pilotage est aussi prévue grâce à une petite volière sécurisée qui permettra aux participants de recevoir leur première leçon de pilotage par des formateurs expérimentés.



Enfin, une "gaming zone" sera installée. Des simulateurs gratuits permettront au public de voler sur le circuit des Champs-Elysées grâce à un système de réalité virtuelle. Pour rappel, la première édition du Paris Drone Festival avait rassemblé près de 150.000 visiteurs.



