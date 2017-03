Les drones s’invitent au Salon de l’Agriculture

publié le 03/03/2017 à 00:49

La folie des drones n’est pas près de s'arrêter, même dans nos campagnes. À l’occasion du Salon de l'agriculture à Paris, Romain Faroux, le président d'Airinov, est venu présenter les drones agricoles conçus par son entreprise. "Ce sont des outils extrêmement simples, plus du tout cher, et maintenant, l’agriculteur est en capacité de se l’approprier", explique le dirigeant de cette start-up créée il y a 7 ans dans une grange du Poitou.





En survolant des champs, ces drones vont ainsi permettre aux agriculteurs de connaître plus précisément l’état de leurs cultures, grâce à "un système d’observation de la végétation, qui traduit par l’observation des couleurs, l’état de richesse en azote, le taux de chlorophylle, enfin des informations qui permettent de faire un bilan de santé". Ainsi, un pan de terre pourra recevoir, ou non des traitements, pour optimiser la production sans gâcher.



Avec un retour d’expérience de trois années, Romain Faroux est assez enthousiaste sur le bénéfice de cette technologie pour les propriétés agricoles qui engrangent "jusqu’à 10% de marge brute en plus", selon lui. Pour les petites exploitations qui ne peuvent pas se permettre de gros investissements, Airinov favorise la mutualisation de ses drones et encourage des tests sur des surfaces réduites.