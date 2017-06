VIDÉO - Nokia 3310 : la nostalgie vaut-elle une digital détox ?

publié le 10/06/2017 à 10:00

Téléphone emblématique des années 2000, le Nokia 3310 est de retour depuis le 6 juin dans une version moderne et colorée. Star du Mobile World Congress de Barcelone, où il a été annoncé par HMD Global, la société dirigée par des anciens de Nokia qui a repris sa licence, le nouveau 3310 est présenté comme un téléphone d’appoint idéal pour la détox numérique.



Il s'agit en effet d'un téléphone à connexion 2G inadapté au surf sur Internet. Charger une page web prend quasiment une minute, il n’y a pas d'alerte mail, pas de push mobile, ni de Snapchat… Le nouveau 3310 ne sert quasiment qu’à téléphoner et envoyer des SMS.

Pas totalement le 3310 de nos souvenirs

Le Nokia 3310 nouvelle génération joue à fond la carte de la nostalgie. Dix ans après que l’écran tactile soit devenu la norme, il remet au goût du jour le clavier et ses touches sur lesquelles il faut appuyer entre une et quatre fois pour afficher une lettre. L'effet rétro est aussi nourri par la sonnerie d'origine mais le célèbre Snake n’a plus grand-chose à voir avec le serpent pixellisé d’antan : il ne se déplace plus en angle droit mais forme des courbes à la trajectoire déroutante.

Sur le plan du design, le principal changement concerne l’écran. La dalle monochrome d’antan déroule désormais plusieurs palettes de couleurs. Le téléphone s’affiche quant à lui dans des coloris rouge, jaune, bleu ou gris. Alors que la version originale était connue pour sa solidité, le nouveau 3310 fait plus fragile avec ses finitions en plastique même s’il reste plus solide que les smartphones actuels.

Un produit simple à l'autonomie considérable

L’autonomie est toujours le point fort du téléphone : l’appareil tient facilement quatre jours sans être rechargé. Il peut aussi prendre des photos avec son capteur de 2 mégapixels à l’arrière mais les clichés sont très pixellisés et flous au moindre petit mouvement. Pensez à vous munir d’une carte microSD si vous souhaitez pouvoir les enregistrer : la mémoire interne du téléphone n’est que de 16 méga-octets.



Le nouveau Nokia 3310 est vendu 69 euros, un peu cher pour des usages aussi limités qui le destinent à n'être qu'un téléphone d'appoint. Mais peut-être le prix à payer pour raviver la flamme de la nostalgie.