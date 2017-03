publié le 28/03/2017 à 07:30

Le compte à rebours est lancé. Le très attendu Galaxy S8 de Samsung est dévoilé mercredi 29 mars à New York à 17 heures, heure française. Pas de présentation au Mobile World Congress de Barcelone cette année. Après le naufrage du Galaxy Note 7, Samsung a voulu prendre son temps et occuper l'espace médiatique sans être concurrencé par les annonces des autres marques. L'enjeu est important : dépassé de peu par Apple lors du dernier trimestre 2016, Samsung entend bien retrouver son rang de plus grand vendeur de smartphones du monde. La société sud-coréenne investit mercredi le Lincoln Center de New York pour une conférence "Samsung Unpacked" où devraient être validées les nombreuses caractéristiques du Galaxy S8 qui ont déjà fuité dans la presse. L'événement sera retransmis sur le site officiel et sur la nouvelle application du groupe et toutes les annonces à suivre en temps réel dans notre live sur RTL Futur.



1 - Il aura un écran ultra-large

Samsung devrait proposer deux Galaxy S8 de tailles différentes. Le premier, classique, serait doté d’un écran de 5,8 pouces et l’autre, le Galaxy S8 Plus, d’un écran de 6,2 pouces. Les deux appareils ne proposeraient pas pour autant un encombrement très supérieur à la génération précédente. Les images publiées par le site VentureBeat confirment que les nouveaux Galaxy auraient des écrans quasiment sans bordures optimisés avec un nouveau ratio panoramique de 18,5 :9.

China protective film manufacturers exposure Galaxy S8 pic.twitter.com/8VOXpikUsc — Ice universe (@UniverseIce) February 21, 2017

2 - Il n'aura plus de bouton "home" en façade

Cette nouvelle configuration contraindrait Samsung à supprimer le bouton d’accueil en façade. À la place, le Coréen pourrait adopter des touches de navigation tactiles comme le proposent déjà de nombreux fabricants. Selon The Investor, une technologie proche du 3D Touch de l’iPhone permettrait de proposer différentes fonctionnalités en fonction de la pression exercée par l’utilisateur.

3 - Il bénéficiera d'une double sécurité biométrique

L’augmentation de la surface d’affichage des nouveaux Galaxy devrait également pousser Samsung à déplacer le capteur d’empreinte digitale à l’arrière. Selon Bloomberg, les prochains Galaxy S pourraient tout de même bénéficier d’une sécurité renforcée à la faveur d’un scanner d’iris permettant de déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale. Une solution qui pourrait aussi être utilisée pour le paiement mobile en NFC via Samsung Pay. Une hypothèse corroborée par la publication des rendus supposément officiels du téléphone par le site spécialisé WinFuture.

Visuel prétendument officiel du Galaxy S8 Crédit : WinFuture

4 - Il aura un assistant vocal nourri à l'intelligence artificielle

C'est officiel. Les nouveaux Galaxy S seront dotés d'une intelligence artificielle basée sur la technologie de la start-up Viv Labs, l’entreprise des créateurs de Siri d’Apple. Baptisée Bixby, celle-ci devrait être capable de proposer des recommandations personnalisées de plus en plus pertinentes au fil du temps et de répondre à des requêtes formulées en langage naturel, tout en tolérant les erreurs. Bixby aura son propre bouton dédié sur la tranche des deux smartphones pour éviter la confusion avec d'autres fonctions.

5 - Il pourra faire des super ralentis à 1.000 images par seconde

Les prochains Galaxy S sont attendus avec un capteur photo 12 mégapixels à l’arrière basé sur la technologie Dual Pixel. De récents rapports font état de la possible arrivée d’un ralenti à 1.000 images par seconde, une fonctionnalité pour l’instant seulement intégrée par Sony au Xperia XZ Premium annoncé au MWC de Barcelone le mois dernier. La caméra frontale pourrait être améliorée avec une définition de 8 mégapixels et une mise au point automatique pour améliorer la qualité des selfies.

6 - Il n'aura pas la même puce en Europe et aux États-Unis

Le Snapdragon 835 réservé au marché européen, les deux appareils devraient miser en Europe sur un processeur Exynos 8895 avec une puce graphique aux performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente afin de profiter pleinement des fonctionnalités d’Android 7 et de contenus exigeants sur la grande définition d’écran annoncée. Le processeur devrait être soutenu par à 4 Go à 6 Go de mémoire vive. La capacité de stockage passerait de 32 Go à 64 Go, avec un espace pour carte micro SD permettant d’étendre la mémoire jusqu’à 256 Go.

7 - Il coûtera plus cher que l'an dernier

Le Galaxy S8 devrait être vendu plus cher que le Galaxy S7 à sa sortie il y a un an. Selon VentureBeat, le Galaxy S8 sera proposé à 799 euros en version 5,8 pouces et à 899 euros en 6,2 pouces. Les visuels publiés récemment confirment que les appareils seront déclinés en quatre coloris : noir, gris, argent et doré. Ils devraient toujours bénéficier de la certification IP68 et être en mesure de résister à une immersion de 30 minutes à 1,5 m de profondeur et à la poussière.

Rendus du Galaxy S8 publiés par WinFuture Crédit : WinFuture

Samsung prévoirait de commercialiser 16 millions d’appareils à leur sortie, contre 12 millions l’an dernier. Les nouveaux smartphones pourraient n'être commercialisés qu'un mois après leur présentation, le temps de régler quelques soucis relatifs aux processeurs.