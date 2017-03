Samsung dévoile Bixby, la fonctionnalité clé du Galaxy S8

publié le 20/03/2017 à 19:17

Samsung rejoint Google, Amazon, Apple et Microsoft dans la bataille de l’intelligence artificielle. Le fabricant sud-coréen a annoncé lundi 20 mars dans un post de blog que son prochain smartphone bénéficiera d’une intelligence embarquée capable de répondre à des requêtes formulées en langage naturel et de proposer des recommandations personnalisées en s’améliorant au fil de son expérience au contact de son utilisateur. À moins de dix jours de la présentation du Galaxy S8, prévue le 29 mars à New York, le premier vendeur mondial de téléphones a livré des détails sur la future pièce maîtresse de son interface, également vouée à intégrer la galaxie des produits électroniques et électroménagers de l’entreprise.



Baptisée Bixby, cette intelligence artificielle se veut plus évoluée que S Voice, l’assistant vocal qui équipait les smartphones de Samsung jusqu’ici. Fondée sur une technologie développée par le Viv Labs, la start-up à l’origine de Siri, rachetée il y a quelques mois par Samsung, elle a été développée en interne par la marque coréenne, nourrie à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique.

Rendre l'usage des smartphones plus facile

Samsung n’a pas dévoilé l’interface de Bixby. Le groupe coréen s’est contenté d’expliquer le fonctionnement de son nouvel assistant et la philosophie dans laquelle il s’inscrit. "La technologie est censée rendre la vie plus facile", écrit son vice-président en charge de la recherche et et du développement, des logiciels et des services, Injong Rhee. "Mais comme les fonctionnalités des appareils électroniques sont de plus en plus diversifiées, leurs interfaces tendent à devenir trop complexes pour que les utilisateurs puissent en profiter pleinement".

Au regard de ce constat, Samsung estime que ce n’est plus à l’Homme d’apprendre comment la machine interagit avec le monde mais à cette dernière de s’adapter à lui. "Fondamentalement différent des autres assistants vocaux du marché, Bixby offre une expérience approfondie car il respecte trois valeurs importantes : l’intégrité, la compréhension du contexte et la tolérance cognitive", écrit le groupe.

Intégrité, sensibilité et tolérance

Alors que les assistants actuels ne supportent que quelques tâches sélectionnées d’une application, Bixby pourra prendre en charge l’intégralité des fonctionnalités des applications avec lesquelles il sera compatible, promet Samsung. Les utilisateurs n’auront ainsi pas à s’interroger sur les fonctionnalités prises en charge par la commande vocale. Dans cette perspective, Samsung mettra rapidement un kit de développement à disposition des développeurs et des éditeurs d’applications.



Samsung assure que son assistant est sensible au contexte. Les utilisateurs pourront faire appel à lui à tout moment. Il sera normalement en mesure de comprendre la situation dans lequel ils se trouvent et formuler des réponses personnalisées en fonction. L’assistant pourra se déclencher par commande vocale ou par l’intermédiaire de l’écran tactile et sera capable de déterminer quel mode de communication est le plus pertinent en fonction du contexte, promet Samsung. Une personne plus à l’aise avec un écran virtuel ne devrait donc pas être sollicitée par la voix, et inversement.



Samsung assure que Bixby est assez intelligent pour comprendre les commandes avec des informations incomplètes. Cette tolérance aux erreurs évitera aux utilisateurs d’avoir à répéter plusieurs fois une requête et rendra l’interface plus naturelle et facile à utiliser, promet la société. Bixby sera matérialisé par un bouton dédié situé sur la tranche des prochains smartphones du groupe afin de limiter la confusion existant lorsqu’un même bouton peut activer plusieurs fonctions.

Pas d'info sur une disponibilité en français pour le lancement

Bixby sera intégré au Galaxy S8 dès son lancement en compagnie d’une sélection d’applications compatibles préinstallées. Puis il sera progressivement intégré aux autres produits de Samsung. À terme, tous les appareils connectés du groupe pourront se connecter à Bixby par l’intermédiaire du cloud. En revanche, la marque n’évoque pas une possible compatibilité avec d’autres appareils Android ni l’iPhone, ni une disponibilité dans la langue française à sa sortie.