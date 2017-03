Le printemps un 21 mars, ce ne sera pas avant 2102

publié le 20/03/2017 à 07:18

Le printemps, c'est le jour de l'année où la nuit et le jour ont exactement la même longueur. Ce 20 mars 2017, on va avoir 12 heures de nuit pile et 12 heures de lumière. En fait, il y a deux jours par an comme ça : le printemps et l'automne. Cela s'appelle l'équinoxe. Mais cette journée du printemps n'est pas toujours à la même date. Il y a deux raisons. D'abord la Terre tourne autour du soleil, mais son orbite n'est pas toujours la même. Donc chaque année, les saisons ont une durée très légèrement différente. Le jour où il y a autant de nuit que de lumière n'est pas forcément le même.



Ensuite, pour que la Terre fasse un tour complet du soleil il ne lui faut pas 365 jours, mais 365,2422. C'est pour ça qu'il y a des années bissextiles. On rajoute un jour tous les quatre ans pour compenser et faire correspondre notre calendrier grégorien à la réalité astronomique. Mais cette compensation est un peu trop forte. Donc parfois il faut retarder ou avancer l'équinoxe d'une journée.

Le printemps est donc cette année le 20 mars, et il va le rester longtemps. La prochaine fois qu'il tombera le 21 mars, ce sera en 2102. C'est pareil pour l'automne qui, cette année, sera le 22 septembre. Le prochain automne un 21 septembre, ce sera en 2092.