publié le 07/06/2017 à 13:39

Une voiture capable de voler, voilà un rêve qui ne date pas d'hier. Le Tchèque Pavel Brezina, lui, a réfléchi à l'inverse : pourquoi ne pas imaginer un hélicoptère capable de rouler ?



Ce pilote de 51 ans, également ingénieur et propriétaire de l'entreprise de fabrication de moteurs pour petits engins volants "Nirvana Systems", a mis au point le "gyrodrive", un mini-hélicoptère muni de roues. Il affirme que son véhicule est le premier à être autorisé à voler aussi bien qu'à rouler.

Construit sur la base d'un gyroplane (mini-hélicoptère), son "gyrodrive" peut accueillir deux personnes. Il dispose d'un rotor pour monter et descendre et d'une hélice à l'arrière pour assurer la propulsion. "Les autres essaient de construire une voiture à grande vitesse qui serait également capable de voler, mais ce n'est pas la même chose",explique-t-il.

40 km/h au sol, 180 km/h dans les airs

L'entreprise de cet ingénieur achète des kits de gyroplanes, sortes d'hélicoptères miniatures. Ils sont ensuite assemblés avec un système permettant de basculer entre le moteur à essence, qui fait voler l'appareil, et le moteur électrique, qui prend les relais avec les roues.





Le "gyrodrive" peut se déplacer à une vitesse maximale de 40 km/h sur la route, uniquement sur des courts trajets permettant d'atteindre par exemple une station-service ou un hôtel. Il ne peut pas se rendre sur les autoroutes, où la vitesse minimale est de 80 km/h.



Dans les airs, l'engin peut atteindre jusqu'à 180 km/h. Résistant au vent, à la pluie et à la neige, il a besoin d'une centaine de mètres pour décoller et peut se déplacer dans un rayon de 600 kilomètres.



Pour l'heure, le "gyrodrive" coûte au minimum 57.000 euros. Un prix qui peut cependant grimper jusqu'à 151.000 euros selon les options.

"AeroMobil", "SkyDrive" et "Kitty Hawk", les principaux concurrents

Pavel Brezina n'est pas le seul à s'intéresser aux voitures volantes. En Slovaquie, l'entreprise AeroMobil affirme avoir déjà reçu des dizaines de commandes pour sa voiture ailée munie d'un turbopropulseur, dont la livraison est prévue pour 2020.



Cet engin est censé atteindre 180 km/h sur route et 360 km/h dans les airs. Mais son prix très élevé, entre 1,2 et 1,5 million d'euros, risque de limiter le nombre de ventes.



L'Aeromobil Crédit : AFP / Aeromobil



Toyota s'est également lancé dans la course à la voiture volante avec "SkyDrive", conçue par une équipe de jeunes ingénieurs. Doté d'ailes escamotables et d'une technologie propre aux drones, l'appareil devrait pouvoir atteindre 150 km/h sur route et 100 km/h dans les airs, mais ne pourra transporter qu'une seule personne à son bord. Toyota prévoit son lancement à l'occasion des JO de 2022.



Le SkyDrive de Toyota Crédit : AFP / Toyota



De son côté, la startup Kitty Hawk, qui bénéficierait du soutien du cofondateur de Google Larry Page, a dévoilé les premiers essais de son engin volant le 24 avril. Ce prototype, censé être disponible d'ici à la fin de l'année, a été conçu pour désengorger les grandes métropoles. La machine ne peut accueillir qu'une personne et ne nécessite pas de permis d'utilisation.