publié le 02/06/2017 à 07:35

La société financée par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a sorti de son hangar, pour la première fois, un avion géant capable de transporter une fusée pour placer en orbite des satellites.



L'appareil est équipé de six réacteurs conçu avec un double fuselage. Il repose sur 28 roues et pèse près de 230 tonnes pour une envergure de 117 mètres et une longueur de plus de 72 mètres. Selon les créateurs de cet avion géant, un tel système apporte plus de flexibilité que de faire décoller des fusées directement depuis la terre. L'engin sera capable de lancer des fusées pour placer en orbite des satellites, et plus tard, emporter des êtres humains.

Jean Floyd, responsable de Stratolaunch Systems Corporation a souligné : "cela représente une étape historique dans notre ambition de concrétiser la vision de Paul Allen qui est de normaliser l'accès aux vols en orbite basse". Il ajoute : "c'est le premier avion de ce genre et nous allons être très rigoureux dans la phase d'essai".



Le projet a été lancé en 2011 par Paul Allen et l'ingénieur Burt Rutan. Ce dernier avait mis en place SpaceShipOne, premier appareil commercial à avoir complété un vol suborbital en 2004. Le premier vol d'essai de cet avion géant est prévu pour 2019.