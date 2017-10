Pluie d'étoiles filantes : que va-t-il se passer dans le ciel ce week-end ?

publié le 20/10/2017 à 17:15

Après les Perséides en août, le mois d'octobre offre aussi un spectacle céleste unique à l'occasion des Orionides. À cette période de l'année, la Terre traverse un essaim de minuscules particules laissées dans le sillage de la comète de Halley. Lorsqu'elles pénètrent dans les hautes couches de l'atmosphère, ces poussières d'astéroïdes s'enflamment et charrient une traînée lumineuse, formant un ballet d'"étoiles filantes" qu'il sera possible d'observer ce week-end.



Visible du 2 octobre au 7 novembre, ce phénomène spectaculaire atteindra son pic dans la nuit de vendredi à samedi 21 octobre. À son apogée, il sera possible d'apercevoir plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure, entre 20 et 40, selon La Chaîne Météo. Une fréquence qui fait d'ores et déjà de l'année 2017 un très bon cru comparé à 2016. Particulièrement brillantes et rapides, les Orionides laissent derrière elles des traînées observables dans près de la moitié des cas.

Comment profiter du spectacle ?

Météo France conseille d'attendre que la constellation d'Orion se lève, aux alentours de minuit, pour contempler le phénomène. Il faudra alors regarder vers le Sud-Ouest. La constellation d'Orion est l'une des plus reconnaissable avec ses sept étoiles les plus brillantes en forme de sablier. Des applications pour smartphones comme La Carte du Ciel, Star Walk ou Ciel et Espace permettent de se repérer facilement dans le ciel.

Il est préférable de s'éloigner des centres urbains pour ne pas être dérangé par la pollution lumineuse. Privilégier l'altitude pour bénéficier d'une vue du ciel la plus large possible. Le "triangle noir" du Quercy et la Corse sont particulièrement recommandés car la pollution lumineuse y est peu présente.



Aucun télescope n'est nécessaire. Mais le temps devra être dégagé pour que vous puissiez profiter du spectacle. Selon Météo France, les conditions seront optimales dans la première partie de la nuit des Hauts-de-France au Grand Est. Le sud-ouest bénéficiera également d'un ciel clément, à l'inverse d'une large bande allant des Ardennes aux Pyrénées où le temps s'annonce couvert. Si la météo n'est pas de votre côté, vous pouvez toujours regarder le phénomène depuis l'une des caméras filmant le ciel à travers le pays.