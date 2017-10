Avec Google Maps, il est désormais possible d'explorer les planètes

publié le 17/10/2017 à 20:24

Sur Google Maps, il est possible de visualiser avec précision une rue mais pas que... Lundi 16 octobre, le site a annoncé la mise en place d'une nouvelle option permettant de scruter le système solaire. Afin de se rendre au plus loin de l'univers, il suffit de se rendre sur Google Maps et de dézoomer au maximum, puis de cliquer sur "satellite", en bas à gauche de votre écran.



Une liste de seize éléments s'offre donc à vous, sur votre gauche. Il ne vous reste plus qu'à choisir la planète, le satellite ou l'élément du système solaire que vous souhaitez explorer : la Terre, la Lune, Europe, Mars, Pluton...

Selon le site Phonandroid, "Google a puisé dans les nombreuses données fournies par la Nasa et l’Agence spatiale européenne. L’entreprise a aussi eu recours aux talents de l’artiste Björn Jónsson. L’homme est spécialisé dans les représentations en infographie 3D de l’espace".