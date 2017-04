publié le 20/04/2017 à 14:24

Orange a dévoilé ses dernières innovations ce jeudi 20 avril à l'occasion de la cinquième édition du Show Hello, une conférence à l'américaine organisée dans le prestigieux écrin parisien de la salle Pleyel. Dans une présentation ne lésinant pas sur les effets scénographiques, le PDG du groupe, Stéphane Richard, a présenté les futures orientations de l'entreprise aux 260 millions de clients et la philosophie qui l'habite : "aller vers une planète augmentée, un moi amélioré, et peut-être une planète plus intelligente". L'opérateur historique a annoncé pour cela une virtualisation progressive de ses Livebox et le lancement d'un assistant virtuel multiservice avant de présenter un axe majeur de la diversification du groupe, Orange Bank, une nouvelle banque en ligne 100% mobile aux tarifs très attractifs.

Bientôt une Livebox virtuelle

Les box actuelles sont l'ultime génération de box, assure Stéphane Richard. Dès 2018, Orange va virtualiser une partie des éléments de ses Livebox en déplaçant l'intelligence et la puissance informatique du décodeur vers le réseau et les serveurs de l'entreprise. "Aujourd'hui le couple Livebox et décodeur TV sert principalement à faire des opérations de calcul informatique gérées par un processeur. Demain, ces calculs seront gérés par un serveur d'Orange à distance", a expliqué le PDG d'Orange.

À terme, les clients disposeront d'un boîtier unique servant à distribuer la meilleure des connexions dans tout le foyer. Outre un gain de place à la maison, le coeur de la Livebox délocalisé dans le cloud permettra d'améliorer les usages en offrant une capacité de stockage illimitée, des mises à jour en temps réel et la possibilité d'enregistrer plusieurs programmes simultanément et de les visionner à distance. L'assistance d'Orange pourra également agir en temps réel.



Ce mouvement doit être facilité par le développement du Wi-Fi intelligent, une connexion capable de hiérarchiser les différents points de consommation du réseau en fonction de leur nature, et le début du déploiement de la 5G.

Un nouveau rival pour Google et Amazon

Orange prend le train de l'intelligence artificielle et se positionne en rival d'Alexa d'Amazon et de Google Home. L'opérateur historique a présenté Djingo, un assistant virtuel à commande vocale qui sera déployé en 2018. Fruit d'un partenariat avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom, Djingo peut interagir avec l'ensemble des contenus et services de l'écosystème d'Orange : répondre ou passer un appel, gérer les programmes TV, envoyer un SMS, piloter la maison connectée. Il peut être contrôlé à la voix ou au texte via une application. Il intègre également le conseiller virtuel d'Orange Bank, Watson. Fondé sur une intelligence artificielle apprenante, il apprend de ses utilisateurs pour leur apporter des réponses plus pertinentes au fil du temps.

Une banque en ligne aux tarifs attractifs

Orange va lancer son offre bancaire 100% mobile pour le grand public le 6 juillet, et dès la mi-mai pour les employés du groupe. Première offensive d'un opérateur de télécoms dans le marché bancaire, Orange Bank mise sur les services et des tarifs très attractifs pour dynamiter le secteur comme Free dans le mobile. Pas de frais pour les cartes bancaires, ni pour la tenue de compte à partir de trois paiements ou retraits, retraits sans frais dans tous les distributeurs automatiques de la zone euro, découvert autorisé, pas de condition de revenu exigée à l'ouverture d'un compte...Orange Bank est une offre presque gratuite.

Elle est aussi centrée sur les nouveaux usages mobiles. Les futurs clients pourront payer sans contact, envoyer de l'argent par SMS, visualiser leur solde mis à jour en temps réel ou bloquer leur carte bancaire depuis l'application. L'intégralité des opérations et des interactions entre le client et la banque sont réalisables depuis un smartphone, promet Orange.



À terme, Orange espère séduire deux millions de clients. Ces derniers seront épaulés 24 heures sur 24 par un conseiller virtuel, Watson, une intelligence artificielle apprenante élaborée par IBM qui sera capable d'effectuer des tâches (virements, épargne) à leur place d'ici la fin de l'année. Les clients pourront ainsi effectuer toutes leurs opérations depuis leur mobile en communiquant par chat.