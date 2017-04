Snapchat va diffuser des interviews des candidats à l'élection présidentielle

publié le 17/04/2017 à 08:01

Après la course à la Maison Blanche, Snapchat s’immisce dans la conquête de l’Élysée. L’application de partage de photos et vidéos éphémères prisée par les moins de 35 ans va diffuser une série d’interviews des principaux candidats à la magistrature suprême à partir de lundi 17 avril.



Intitulées "Our Stories", ces séances de questions-réponses menées par des utilisateurs français de Snapchat seront diffusées tout le long de la semaine dans la partie "Discover", son module réservé aux médias. Le format sera comparable à l’interview de François Hollande diffusée sur le "Discover" de Konbini le 12 avril ou à celle de son homologue canadien Justin Trudeau mi-janvier.

Snapchat promet d’autres initiatives d’ici au 7 mai, avec de nouvelles "Our Stories" et des filtres rappelant aux utilisateurs que le scrutin approche et qu’ils peuvent effecteur une procuration s’ils ne peuvent pas se rendre dans leur bureau de vote.

Snapchat fait de la poltiique

Snapchat s’est imposé l’an dernier comme le réseau social phare du scrutin américain. L’application a lancé des outils pour inciter ses utilisateurs à s’inscrire sur les listes électorales. Elle a recruté des journalistes pour développer sa partie "Discover" et diffuser des contenus politiques en partenariat avec des médias. Tous les candidats ont utilisé l’application pour aller chercher les primo-votants sur cette plateforme très populaire chez les jeunes.



Inspirés par leurs voisins américains, les équipes de campagne des candidats à l’Élysée ont investi à leur tour l’application pour toucher un public volatile auquel il est difficile de parler directement. De son côté, Snapchat a déployé fin décembre des filtres géolocalisés pour encourager ses utilisateurs à s’inscrire sur les listes électorales afin d’exercer leur devoir de citoyen.

Effort de neutralité

Par ces initiatives, Snapchat se félicite de participer à la redynamisation du lien démocratique en aidant les électeurs à faire des choix éclairés. Ces derniers temps, les réseaux sociaux étaient plutôt brocardés pour leur propension à enfermer les internautes dans des bulles de pensée par le biais des algorithmes de suggestion.



Ces efforts font écho aux nombreux outils lancés par Facebook ces derniers mois pour mettre en place une ligne de neutralité dans son traitement de la campagne présidentielle et traquer les fausses informations. Les fake news sont aussi dans le viseur de Snapchat qui a durci les règles de contrôle auxquelles sont soumis ses médias partenaires.