Le futur de Facebook sera augmenté et virtuel

publié le 19/04/2017

Facebook ne fera bientôt plus la différence entre le réel et le virtuel. À l'occasion de la dixième édition du F8, la conférence annuelle du groupe organisée jusqu'au 19 avril à San Jose, en Californie, Mark Zuckerberg a présenté une vision du futur de son entreprise basée sur un mélange des réalités. Devant des milliers de développeurs de l'écosystème de Facebook, le président du premier réseau social mondial a fait de la réalité augmentée son prochain objectif. Popularisée par le jeu Pokémon Go, cette technologie superpose des éléments virtuels à un environnement réel par le biais de la caméra d'un smartphone ou d'un casque. Le fondateur du réseau social utilisé par un septième de l'humanité veut bâtir la première plateforme grand public de réalité augmentée. Il mise pour cela sur l'appareil photo des smartphones.

L'entreprise lance une interface "Camera Effect Platform" pour fournir aux développeurs des outils leur permettant de créer des filtres et cadres ludiques en réalité augmentée.

La caméra des smartphones comme porte d'entrée

Ces derniers mois, Facebook a largement recentré les fonctionnalités de ses applications autour de la caméra des smartphones. Copiées sur l'application Snapchat, les "stories" ont été intégrées à toutes les applications du groupe. Avec une réussite inégale, Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook encouragent désormais leurs utilisateurs à poster ces courtes photos et vidéos visibles par les autres membres du réseau pendant 24 heures. L'entreprise lance une interface "Camera Effect Platform" pour fournir aux développeurs des outils leur permettant de créer des filtres et animations ludiques en réalité augmentée et accélérer l'adoption de ces fonctions par les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook.

Devenue le périphérique le plus important du smartphone, la caméra va bientôt alimenter de nouvelles expériences aux frontières du réel et du virtuel. Facebook souhaite proposer des expériences au carrefour des deux mondes où des métadonnées informatives viendraient se superposer, contextualiser et enrichir l'environnement réel. Les débouchés sont faciles à imaginer pour le travail collaboratif ou le marketing. Sur scène, Mark Zuckerberg a montré comment cette technologie pouvait permettre de transformer un plan de travail en jeu d'échec en un instant et de coller des post-it virtuels dans différents endroits à destination de ses amis.



Facebook rejoint ici une voie déjà empruntée par d'autres poids lourds du secteur. Microsoft propose déjà un casque de réalité augmentée, le Hololens, à de nombreux clients professionnels. Apple serait de son côté en train de concevoir des lunettes dédiées à la réalité augmentée à connecter à l'iPhone. En 2012, Google était peut être sorti du bois trop tôt avec ses lunettes futuristes, Google Glass. À l'inverse de ses rivaux, Facebook n'entend pas développer un nouvel appareil et mise seulement sur le mobile. Première application à proposer des fonctionnalités divertissantes de réalité augmentée, Snapchat devrait être le principal concurrent de Facebook dans ce domaine.



Un Facebook "Second Life" en réalité virtuelle

Après avoir investi massivement dans le rachat d'Oculus en 2014, Facebook n'a pas oublié la réalité virtuelle. Sous la houlette de l'ancien responsable d'Android chez Google, Hugo Barra, le groupe défend désormais une réalité virtuelle sociale. Le groupe lance Facebook Spaces, une plateforme à travers laquelle les détenteurs d'un casque Oculus Rift peuvent plonger dans des expériences immersives avec leurs contacts Facebook matérialisés par des avatars en trois dimension. Un défi de taille pour l'entreprise qui s'attaque ici à une technologie isolante et excluante par nature et pour l'instant boudée par le grand public. À terme, Facebook espère mélanger les possibilités offertes par la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour créer de nouvelles expériences interactives et ludiques.

