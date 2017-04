Netexplo, le forum qui décrypte le futur et les innovations digitales

publié le 25/04/2017 à 00:24

Quelles innovations bouleverseront le monde de demain ? Une interrogation au cœur du forum Netexplo qui ouvrira ses portes au Palais de l'Unesco mercredi et jeudi 27 avril à Paris. Et le salon a déjà fait preuve de sa clairvoyance en parlant de Twitter - ce site de microblogging aujourd'hui incontournable - bien avant son passage à la postérité en Europe. "C'est vrai que nous avons eu la chance de primer Twitter (...) en février 2008", abonde Thierry Happe, président du forum.



Cette année, l'intelligence artificielle sera à l'honneur, une discipline qui inquiète beaucoup les Français. Les robots vont-ils se substituer à nous ? Faut-il les taxer, comme le suggèrent Benoît Hamon ou Bill Gates ? "Nous, ce qu'on pense, c'est que l'intelligence artificielle peut être un complément absolument génial, voire redoutable, de ce que l'on fait en tant qu'humain", s'enthousiasme Thierry Happe.

Pour dénicher les perles technologiques dont tout le monde parlera demain, Netexplo dispose d'un réseau de professeurs de grandes universités mondiales. Ces derniers font appel à leurs élèves pour capter les projets les plus ambitieux. "C'est comme cela que nous avons plus de 2.000 projets chaque année que nous sommes amenés à analyser, à mettre en perspective, et qui vont nous permettre de constituer ce palmarès Netexplo et les dix lauréats qui vont venir à l'Unesco", conclut le président du forum.