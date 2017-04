Les motos volantes de la guerre des étoiles existent enfin !

publié le 16/04/2017 à 08:50

Si vous avez rêvé devant les motos volantes des stormtroopers dans le retour du Jedi, vous pourrez peut-être en acquérir une. Plusieurs modèles d'Hoverbike sont en préparation.



Le dernier en date nous vient de Russie. C'est la start-up Hoversurf qui a mis au point un prototype. Cette start-up est basée dans le centre de recherches de Skolkovo qui a déjà fait parler de lui. C'est de là qu'un robot s'était échappé de son laboratoire l'année dernière et avait bloqué la circulation. L'engin dont la start-up vient de faire la démonstration est à cheval entre le drone, la moto et l'hélicoptère. Il est capable de s'élever à 10 mètres au dessus du sol.

On le chevauche comme une moto et pour le diriger il y a deux joysticks. Il s'élève à la verticale dans les airs grâce à 4 rotors à hélice puis il part à l'horizontale. Il existe en version thermique et peut voler une heure et aussi en version électrique, avec une autonomie de 30 minutes. Mais le constructeur l'avoue lui-même, on n'est pas près de l'utiliser vraiment pour des raisons de sécurité. Les hélices ne sont pas protégées et tournent à quelques centimètres des mollets du pilote et peuvent donc à tout moment les hacher menu.



L'AeroX de l'entreprise Aerofex est nettement plus avancé puisqu'on pourrait l'acheter l'année prochaine. C'est un biplace et à la différence du modèle russe qui ne fait que voler, peut rouler sur terre. Il est aussi capable de traverser des étendues d'eau. Il vole évidemment aussi à 5 mètres au dessus du sol et peut atteindre la vitesse de 72 km/h.... ....



Et puis il y le projet de l'armée américaine, avec un autre objectif : celui de transporter jusqu'à 350 kilos de matériel. Il accompagnerait les soldats sur le terrain et serait même capable de revenir tout seul à sa base. Il ferait ainsi des allers-retours rapidement puisqu'il est prévu qu'il vole à près de 200 km/h.



