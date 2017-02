Comment les astronautes pourraient bientôt gérer leurs besoins dans l'espace

publié le 17/02/2017 à 07:45

Comment faire ses besoins lorsqu'on est loin de la Station spatiale internationale ? Telle est la question posée par la Nasa en octobre dernier. Une date qui marquait dès lors le lancement d'un grand concours appelé le "Spacepoop challenge". Les inventeurs amateurs étaient incités à envoyer leur idée et proposition pour permettre à l'organisation spatiale d'évoluer et trouver des solutions vis-à-vis de cette interrogation récurrente.



Quatre mois plus tard, la Nasa a rendu son verdict. Le grand gagnant est un médecin officiant au sein de l'armée de l'air américaine : Tatcher Cardon. À la radio NPR, il a raconté son invention : "Je n'ai jamais cru que garder les besoins dans la combinaison serait une bonne idée. Je me suis alors demandé comment les faire entrer et sortir facilement".

Son idée ? Créer une minuscule entrée dans la combinaison des astronautes afin de pouvoir insérer et d'extraire des objets, comme des couches par exemple. En outre, le médecin a imaginé un sas de dépressurisation qui permettrait de gonfler et dégonfler des objets à l’intérieur de la combinaison spatiale.

Un gain de 15.000 dollars

L'Américain, qui a par ailleurs remporté la somme de 15.000 dollars, s'est inspiré de certains processus de chirurgie pour mettre au point un tout nouveau prototype de combinaison. "On fait des choses incroyables en utilisant de très petites ouvertures. On peut remplacer des valves cardiaques à travers des cathéters. Je me suis dit qu'on devrait savoir gérer un peu de caca", a-t-il plaisanté.



Il faudra cependant encore un certain temps avant que cette idée ne s'empare de l'espace. La Nasa doit dorénavant mettre en place une série de tests pour tester la fiabilité et la praticité de cette invention. Actuellement, pour chaque sortie hors de la station spatiale internationale, les astronautes sont munis d'une couche pour faire leurs besoins. Une technique qui pose tout de même certains problèmes d'hygiène lors d'une sortie de longue durée.