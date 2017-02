Thomas Pesquet publie une photo hallucinante de Paris la nuit

publié le 12/02/2017 à 16:46

Belle déclaration d'amour à la capitale française. Très actif sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet régale régulièrement les Terriens de superbes photos prises depuis l'espace. Et la dernière en date vient même prouver que Paris porte bien son surnom de ville lumière. Le cliché posté par l'astronaute français sur ses comptes Twitter et Instagram montre la ville de nuit, ses artères illuminées de telle façon à la quadriller de façon assez reconnaissable.



"Je crois que c'est le cliché le plus réussi que j'ai posté jusqu'à présent", écrit l'astronaute français, en mission de six mois sur la Station spatiale internationale. On doit cette photo à Oleg Novitski, le cosmonaute russe qui est parti en mission en novembre dernier en même temps que Thomas Pesquet. Le Français le qualifie même de "virtuose des photos de nuit".

Pour réussir son coup, le Russe a utilisé un objectif 400 mm disposant d'une mémoire de mise au point, explique le Français. Par conséquent, une fois la mise au point réglée pendant la journée et enregistrée, il suffit de la déclencher de nuit, lorsque la luminosité n'est pas suffisante pour régler manuellement le focus.