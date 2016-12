EN IMAGES - Découvrez les illustrations des découvertes de la NASA que deux graphistes représentent depuis douze ans.

Illustration du système planétaire le plus proche du notre

par Philippe Peyre publié le 20/12/2016 à 15:39

À quoi ressemble les ondes gravitationnelles, les exoplanètes ou encore la Voie lactée ? S'il est impossible de le savoir réellement, deux artistes américains produisent, depuis douze ans, des illustrations pour donner vie aux données de la NASA. Sans eux, les images que nous associons aux exoplanètes ne seraient qu'un minuscule pixel de lumière entouré par l'immensité noire de l'espace.



"J'aime le fait que je puisse aider à façonner la façon dont les gens voient certains de ces communiqués de la NASA", a déclaré le graphiste Tim Pyle à CNN. De surcroît, dans certains cas, ces illustrations aident même les scientifiques et les chercheurs. "Mon objectif initial était non seulement de prendre des ensembles de données et de faire de jolies images, mais aussi de faire des illustrations qui ne sont pas représentés visuellement dans les données réelles", a précisé son collègue, Robert Hurt. Selon eux, l'important n'est pas d'être au plus proche de la réalité car cela aurait pour conséquence de livrer une image qui n'attire pas énormément l'attention. "Faisons en sorte que cette image semble aussi convaincante qu'elle l'est et d'engager la curiosité autant que nous le pouvons", a expliqué Robert Hurt.





Pour ces deux fans de science-fiction, la réalité des données avec lesquelles ils travaillent peut parfois faire écho à des scènes de Stars Wars, comme par exemple le rendu par Tim Pyle de l'étoile binaire Kepler-16b qui créée un double coucher de soleil, à l'image de celui dans le monde de Luke Skywalker.