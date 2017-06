Michelin présente Vision, son pneu du futur

publié le 14/06/2017 à 06:54

Michelin vient de dévoiler à Montréal, au forum mondial de la Mobilité "Movin'On 2017", son pneu du futur, baptisé Vision. Pour la première fois au monde, ce pneu intègre plusieurs technologies : sans air, connecté, rechargeable, increvable, sur mesure et bio. Pas moins de dix-neuf brevets ont été déposés pour cette innovation.



Vision est ainsi le premier pneu au monde qui "se recharge". À l’aide d'imprimantes 3D, il devient possible de déposer la juste quantité de gomme sur un pneu, et ainsi de prolonger sa durée de vie. C'est un pneu sans air, grâce à son architecture intérieure alvéolaire révolutionnaire capable de soutenir le véhicule, d'assurer la solidité de la roue et de garantir le confort et la sécurité de la conduite. Vision ne peut ni exploser, ni crever.

C'est aussi un pneu connecté équipé de capteurs. Vision renseigne en temps réel sur son état. Par ailleurs, via l’application mobile Michelin, il est possible simplement de prendre rendez-vous pour changer la destination du pneu, selon les besoins. D'un simple clic sur un écran, l'automobiliste pourra choisir de recharger ses pneus ou en en modifiant l'usage pour un temps donné. Un départ au ski, une randonnée hors la route, pour deux jours ou pour plus : rien d’impossible.