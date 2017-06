publié le 10/06/2017 à 09:34

Alors que les grandes vacances approchent à grand pas et qu'il est temps de faire réviser son véhicule pour éviter le pépin sur les routes, l'heure est au constat. Faire réparer sa voiture coûte de plus en plus cher : 4 % de plus en un an, comparé à une inflation de 0,2 %. La raison ? L'envolée des prix des pièces détachées due à la complexité grandissante des modèles. Cela va des radars de stationnement au phare à LED...



L'addition grimpe tout particulièrement pour les SUV, aux équipements poussés, sophistiqués et onéreux. À titre d'exemple, il faut compter sur un surcoût de 10 à 15 % pour les pièces d'un Renault Captur par rapport à une Clio, et ce alors même que ces deux modèles partagent la même base technique.

Il existe cependant certaines parades. Depuis le 1er janvier dernier, les professionnels en garage sont dans l'obligation de proposer aux clients l'option "pièces d'occasion", ce qui permet en partir d'alléger la facture. Ainsi, sur une Clio, modèle le plus vendu en France, cela permet de diviser par deux le coût d'un phare arrière. Les économies peuvent aller jusqu'à 70 %, sachant que toutes ces pièces sont vérifiées et tracées. Une autre option reste l'achat de pièces sur internet. Quelque 21 % d'automobilistes y ont recours, selon une récente enquête d'UFC-Que Choisir. Freins et amortisseurs sont en tête des achats, suivis des pneus et des balais d'essuies-glace. Au final, le panier moyen monte à 170 euros. Ce qui correspond à des économies de 20 % en moyenne.