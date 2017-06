Automobile : essence ou diesel, un quizz pour bien choisir votre voiture

publié le 12/06/2017 à 07:00

Ce sont douze questions que l'on doit se poser aujourd'hui avant de prendre sa décision. Cela va de votre usage au quotidien, en passant par le nombre de passagers ou si vous êtes plutôt citadine ou SUV. Des questions qui sont forts utiles pour les milliers de Français qui s'interrogent. Constat numéro 1 : si vous faites partie de la majorité des Français qui roulent moins de 15.000 kilomètres par an, il n'y a pas photo : passez au sans plomb. Surtout si vous roulez en ville, où un moteur diesel sera de plus en plus pénalisé par la nouvelle vignette écologique, et surtout où il risque de s'encrasser, et donc de tomber plus souvent en panne qu'un moteur essence.



N'ayez pas trop peur de la consommation : les petits moteurs essence de nouvelle génération sont très raisonnables de ce côté-là. Ensuite, la revente n'est plus un handicap pour cette énergie puisque les modèles essence décotent souvent moins que les diesels. C'est donc un bon investissement.



À l'inverse, si vous faites plus de 20.000 kilomètres par an, le diesel est le choix le plus rentable. Et cela parce qu'il consomme toujours moins qu'un moteur essence. Cet avantage reste amplifié par le prix inférieur du gazole, même si celui-ci va continuer à augmenter dans les prochaines années.Là où ça se corse, c'est si vous parcourez entre 15 et 20.000 kilomètres par an, moitié ville, moitié route. Pas de réponses évidente. C'est du cas par cas.

Autrement dit, il faut faire un calcul de rentabilité pour voir combien de temps vous allez mettre pour compenser à la pompe le surcoût de la voiture diesel à l’achat. Mais il faut quand même avoir en tête que le sens de l'histoire, c'est que le diesel va être de plus en plus réservé aux gros rouleurs, et donc aux grosses voitures. Ce qui veut aussi dire que la cote en occasion des diesels de tailles petites et moyennes va baisser. Donc acheter un petit diesel aujourd'hui c'est aussi prendre le risque d'avoir du mal à le revendre dans quelques années.