publié le 23/08/2017 à 02:58

Il neige sur la planète rouge. C'est en tout cas ce que vient de prouver une équipe de scientifiques, dans une étude publiée dans la revue britannique Nature Geoscience, lundi 21 août. Une enquête emmenée par Aymeric Spiga, chercheur CNRS au laboratoire météorologique dynamique à Paris, et qui met en relief "l’existence de tempêtes de neige sur Mars". D'après l'étude, l'atmosphère martienne est froide et mince et des nuages de particules de glace peuvent se former, même si la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère reste faible par rapport à la Terre.



Un phénomène localisé, qui ne se produit qu'à certaines périodes et notamment, en été. Ces nuages de particules de glaces provoquent des chutes de neige "seulement pendant la nuit martienne", est-il également précisé dans l'étude. "Si on était à la surface de la planète, on ne verrait pas une grosse couche de neige, mais plutôt un givre très fin, assez irrégulier", nuance également le scientifique.



Des chutes de neige qui, d'après Aymeric Spiga, sont provoquées par des vents intenses. "Les précipitations de neige se font par des courants descendants très violents et une particule de glace peut tomber en 5 à 10 minutes", précise le chercheur, avant de conclure : "On ne pourrait pas faire de bonhomme de neige ou skier sur Mars".

Mars, la planète qui fascine

Nombreux sont les chercheurs qui portent leurs études sur la planète rouge. En 2008, l'atterrisseur Phoenix de la Nasa avait révélé que ce type de nuages pouvait entraîner des chutes de neige. "À l'époque, on avait supposé que ces particules de glace d'eau tombaient lentement sous l'influence de leur propre poids", précise Aymeric Spiga.



Depuis des années la question de l'eau - et de la neige - sur Mars, passionne les scientifiques. En 2015, la Nasa avait révélé la présence d'eau liquide coulant par moment à sa surface. L'année suivante, Curiosity, un robot en mission sur la planète rouge, avait découvert que des lacs et des rivières y étaient présents. Autant d'avancée scientifiques qui relance la question de la vie sur Mars.