L'éclipse totale du Soleil dépend de l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune.

L'éclipse totale du Soleil dépend de l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune. Date :

L'éclipse solaire a également été visible depuis les Antilles et la Guyane française.

L'éclipse solaire a également été visible depuis les Antilles et la Guyane française. Crédits : ROBYN BECK / AFP | Date :

et Claire Gaveau

publié le 21/08/2017 à 22:13

C'était un événement presque mondial. Les États-Unis se sont retrouvés plongés dans le noir, pendant quelques minutes, lors d'une impressionnante éclipse solaire. Alors que cela n'était plus arrivé depuis 99 ans, les passionnés d'astronomie et autres curieux ont pu assister à une éclipse totale. À 18h05, heure française, le disque solaire a commencé à être caché par la Lune dans l'Oregon, dans le nord-ouest du pays, avant que l'éclipse ne soit totale à 19h16.



Douze millions d'heureux élus, vivants dans un couloir particulièrement privilégié, étaient aux premières loges pour observer ce rare spectacle. Ils sont rejoints depuis plusieurs jours par des millions de touristes qui se massent dans cette diagonale magique de 114 kilomètres de large qui traverse pas moins de 14 États. Mais c'est bien un pays tout entier qui s'est mis au diapason pour ne rien rater de la première éclipse totale à baigner les États-Unis depuis le 8 juin 1918.

Un dispositif spécial mis en place par la NASA

Plusieurs milliers de personnes se sont notamment rassemblées au célèbre Observatoire qui surplombe Los Angeles depuis ses collines. Beaucoup ont fait le chemin en randonnée pour braver embouteillages et parkings pleins, même si l'éclipse n'est visible qu'à seulement 60%.

La Nasa avait mis en place un dispositif spécial pour être à la hauteur de l'événement. 11 véhicules spatiaux, 50 ballons et 3 avions ont été déployés pour étudier le phénomène, retransmis en intégralité sur le site de l'agence gouvernementale. À l'heure où l'obscurité s'est faite au-dessus d'eux, de nombreux américains se sont éclipsés de leur lieu de travail pour observer ce moment d'histoire céleste.





Pour ceux qui avaient les yeux rivés ailleurs, et n'ont pu profiter de l'alignement de la Lune et du Soleil, pas de panique : la prochaine éclipse solaire totale se produira dans deux ans, en Argentine, en juin 2019.