publié le 17/08/2017 à 11:41

Choisi par un couple d'amis comme témoin, Thomas Pesquet a joué le jeu à fond. Lors de son voyage à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute français avait emporté avec lui les alliances des deux futurs époux. Et lors d'une sortie dans l'espace, le Français n'avait pas hésité à les emporter pour les prendre en photo et ainsi les rendre spéciales et uniques.



Lundi 14 août, Thomas Pesquet a donné des nouvelles. Sur les réseaux sociaux, il a ainsi annoncé que les alliances étaient "arrivées à bon port". "Après 50 millions de kilomètres autour de la Terre, elles sont au doigt des mariés", a-t-il écrit sur le réseau social partageant une photo du couple et la photo prise dans l'espace.

Un partage qui a une nouvelle fois séduit les internautes alors que sur Twitter, son post a été retweeté plus de 2.200 fois et liké près de 10.000 fois.

Ça y est les alliances sont arrivées à bon port! Après 50 millions de kilomètres autour de la Terre, elles sont aux doigts des mariés! ¿ pic.twitter.com/XjAC5hx626 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 14 août 2017

En mars dernier, ces alliances, qui avaient trouvé une place de choix au milieu des nombreuses images de l'ISS et de la planète terre, avait récolté plus de 2.300 retweets et 7.500 likes.



Dans mon bagage perso d’1,5kg, j’ai emmené les alliances d’amis qui se marient cet été! Je reviendrai à temps pour être le témoin :) pic.twitter.com/vOygLGIPLH — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 26 mars 2017