Fiodor, le robot bricoleur, shooter et cosmonaute !

Fiodor est un beau garçon de plus d'un mètre quatre vingts et de 100 kilos. Il sait presque tout faire et à l'origine, il a été conçu pour intervenir sur les lieux de catastrophe, sur les terrains de guerre pour secourir des personnes prisonnières dans des bâtiments effondrés. Ca Fiodor est une force de la nature capable de soulever des charges très lourdes.



Mais Fiodor sait faire beaucoup d'autres choses. Il sait aussi conduire, bricoler, faire de la soudure, changer une ampoule et finalement grâce à ses compétences multiples, ses futures fonctions ont évolué. Il devrait participer à une mission spatiale en 2021. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que Fiodor a fait la une de l'actualité robotique parce qu'il est désormais capable de tirer avec un revolver des 2 mains.

Les autorités russes affirment qu'il n'est pas question de faire de Fiodor une sorte de Terminator. Elles expliquent qu'apprendre au robot à tirer des 2 mains permet de développer chez lui, d'abord sa motricité et aussi ses capacités à prendre une décision rapidement. Fiodor est doté de ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui lui permet de réagir dans une situation donnée, comme le ferait un être humain. Mais certains ingénieurs russes ne cachent pas non plus qu'il pourrait bien aussi participer à des missions militaires.



Sa première mission officielle sera de participer au futur projet russe de construction d'une base sur la lune pour extraire du minerai. Fiodor sera de la partie grâce à ses compétences de bricoleur hors pair mais aussi vu ses capacités au tir. Il pourra être affecté à la surveillance, avec plusieurs de ses congénères des minerais extraits. Ca c'est pour le long terme. Plus près de nous, Fiodor va être le pilote du premier vol du navire spatial autonome Federatsia qui emmènera à terme les troupes sur la Lune.



Officiellement pour 2021 mais probablement plus tard. Ce sera un vol théoriquement inhabité, excepté notre ami Fiodor qui ira pour ce premier vol, non pas sur la Lune mais vers la station spatiale. Les habitants de l'ISS le manipuleront à distance pour lui faire réaliser différentes tâches. Ensuite Fiodor fera partie des équipes qui iront bâtir cette station sur la Lune.