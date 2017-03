Mon Chaperon vous raccompagne jusque chez vous

publié le 05/03/2017 à 08:50

Si vous faites partie de ceux ou celles qui ont peur de rentrer seuls(es) le soir, l'application Mon Chaperon peut vous aider. L'idée est de permettre à des personnes d'être raccompagnées chez elles qu'elles soient à pied ou en transports en commun.



Après avoir créé votre profil - nom, prénom, numéro de téléphone et photo - vous indiquez l'endroit où vous vous trouvez et l'adresse où vous devez vous rendre et vous lancez la recherche. A partir de ce moment là il y a deux possibilités. Soit un chaperon ou une chaperonne fait le même trajet que vous, donc vous allez rentrer ensemble, et dans ce cas là ça ne vous coûtera rien. Soit un accompagnateur se déplace uniquement pour vous, et il ou elle vous demandera quelques euros.

Bien sûr, la question de la sécurité se pose car évidemment vous ne savez pas avec qui vous allez voyager. Mais avant de choisir définitivement votre accompagnateur, vous avez accès à son profil, aux commentaires des autres utilisateurs et rien ne vous oblige à vous faire raccompagner jusque devant votre porte. Vous pouvez choisir de vous arrêter au coin de la rue. De plus, toutes les courses trajet sont enregistrés chez l'éditeur de l'application. S'il y a le moindre problème et que vous le signalez, le chaperon sera très facile à retrouver. Donc l'intérêt pour une personne mal intentionnée de passer par l'application est quasiment nul.





En dehors de cette application de copiétonnage, on trouve également des applications qui sont en quelques sortes des gardes du corps virtuels. Il y a notamment Companion Safety. Vous faites votre trajet seul mais vous pouvez désigner un ou plusieurs amis qui vont suivre votre déplacement sur leur smartphone jusqu'à ce que vous soyez arrivé à destination.



Sur l'application vous avez un bouton d'urgence qui permet d'appeler à l'aide en cas de soucis, vous pouvez même appeler directement les secours. La personne qui vous suit, si elle voit que vous déviez de votre trajet ou que vous vous arrêtez, peut vous appeler pour vérifier que tout va bien.