Plus besoin de porter nos valises, elles nous suivent comme des toutous

publié le 02/04/2017 à 15:26

Les valises intelligentes débarquent. Elles sont autonomes, nous suivent à la trace et restent derrière nous comme un petit chien.



Une start-up chinoise a mis sur le marché Cowarobot R1. Cette valise coûte la modique somme de 600 euros et se connecte à un bracelet, une sorte de balise que porte le propriétaire. La liaison a une portée de plusieurs mètres, ce qui permet au bagage de vous suivre. Cette valise est capable de rouler jusqu'à 7 km/h, elle est également équipée de plusieurs capteurs qui lui permettent d'éviter les obstacles.



> COWAROBOT R1: The First Robotic Suitcase

Elle possède aussi une balise GPS. Son propriétaire peut ainsi la repérer grâce à une application sur son votre smartphone, au cas où elle perdrait sa trâce. Ce qui arrive théoriquement rarement, puisqu'elle est aussi équipée d'une alarme qui se déclenche dès que la valise se trouve à plus d'un mètre cinquante de vous de son "maître".

La firme italienne Piaggio, vient aussi de présenter son modèle. Il s'appelle Gita et ne ressemble pas du tout à une valise. C'est plutôt une sorte de coffre, un cylindre en position horizontale, avec deux grosses roues. Gita peut transporter 18 kilos d'affaires et peut rouler jusqu'à 35 km/h, donc elle peut vous suivre si vous êtes à vélo. Elle se guide grâce à des caméras et d'ailleurs le propriétaire lui aussi doit avoir une caméra à la ceinture. Elle transmet les images du trajet à Gita, qui se repère de cette façon. Elle devrait sortir dans le courant de l'année.



>

A côté de ces valises autonomes, il existe aussi des bagages à moteurs et qui nous transportent. Il y a le modobag, avec un guidon et des cale-pieds. Vous grimpez dessus et elle vous balade sur une dizaine de kilomètres. Elle peut rouler jusqu'à 12 km/h et vous pouvez l'utiliser tant que vous ne pesez pas plus de 100 kilos.



>

Il y a un autre modèle mis au point pas une start-up iranienne, Olive Robotics. Sa valise est à la fois autonome et peut rouler derrière vous. Mais elle aussi peut vous transporter. On peut déployer un système de roues et à ce moment là, elle devient une sorte de Segway, ce gyroscope qu'on oriente via les mouvements de son corps.



>