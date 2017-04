Ces berceaux connectés qui font dormir bébé

publié le 09/04/2017 à 08:50

Le constructeur automobile Ford vient de sortir un prototype de berceau connecté qui va sans doute changer la vie des parents dont le bébé a du mal à s'endormir. Ce berceau reproduit les sensations que le nourrisson ressent quand il est en voiture et qui le font souvent sombrer dans les bras de Morphée. Les parents n'auront donc plus besoin de mettre bébé dans la voiture et de faire 3 fois le tour du périphérique le soir pour l'endormir.



Il y a une petite étape préparatoire avant de pouvoir utiliser pleinement le berceau. Dans un premier temps, les parents prennent leur voiture et font le trajet habituel qui endort le bébé. Mais ils vont enregistrer le parcours sur leur smartphone via une application spéciale. Elle va mettre en mémoire les virages, les secousses grâce à l'accéléromètre du téléphone. Elle va aussi enregistrer les bruits à l'intérieur du véhicule, notamment le ronronnement du moteur et aussi la luminosité.

Une fois cette étape franchie, le soir si le bébé n'arrive pas à s'endormir, ils n'auront plus qu'à connecter le berceau au smartphone et le petit lit qui est équipé d'un balancier, d'un haut-parleur et de leds va reproduire le trajet. Le bébé va se croire dans le véhicule et s'endormir.



> MAX Motor Dreams (European Version)

Snoo, un autre berceau, un peu moins sophistiqué mais tout aussi malin est capable de s'apercevoir que l'enfant est réveillé et il va se mettre alors à le bercer avant que les parents se réveillent. Pour cela, il possède 3 micros et des capteurs de mouvements qui identifient les pleurs et les petits bruits du bébé quand il se réveille ainsi que ses mouvements. A ce moment là, le berceau va commencer à se balancer de droite à gauche. Il diffuse en même temps paraît-il un son qui rappelle ce qu'entend le nourrisson dans le ventre de sa maman.



> Introducing SNOO Smart Sleeper

Les parents peuvent régler le balancement pour éviter qu'il soit trop violent pour le nourrisson. Le berceau est aussi vendu avec une couverture en coton, dans laquelle on emmaillote le bébé et qui le maintient bien au fond du lit.