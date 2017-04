publié le 06/04/2017 à 17:56

Ce n’est pas de la science-fiction. Les écrans des smartphones pourraient prochainement être en mesure de se remettre tout seul d’une fissure ou d’une rayure superficielle. Des chercheurs de l’université de Californie ont mis au point un matériau révolutionnaire capable de s’auto-régénérer.



Présenté au récent sommet de la Société américaine de la Chimie à San Francisco, ce polymère déformable peut être allongé 50 fois et faire un tour entier autour de lui-même sans rompre. Il est également doté de propriétés électriques avantageuses, lui permettant de conduire le courant. Et une fois coupé en deux, il peut retrouver sa structure initiale en moins de 48 heures à température ambiante.

"Dans moins de 3 ans, il y aura plus de produits auto-réparateurs sur le marché et cela changera notre quotidien. Cela rendra nos téléphones bien plus performants qu'aujourd'hui",, a imaginé le Docteur Chao Wang, en charge des recherches, auprès de Business Insider.



Ce polymère déformable peut être étiré jusqu'à cinquante fois Crédit : https://www.acs.org

Pas fiable sous une forte humidité

Cette faculté résulte des liaisons chimiques de ses molécules. Celles-ci sont dites non-covalentes. Moins solides que les liaisons covalentes, qui ne se reforment pas une fois rompues, elles sont capables de se briser et de se reformer comme les molécules d’hydrogène de l’eau. Composé de sel et d’un polymère étirable, le matériau créé par les chimistes de l’université de Californie pourrait être employé dans des applications de gestion énergétique ou dans la fabrication de muscles artificiels pour la robotique.

Les molécules sont capables de se reformer après avoir rompues Crédit : Wang Lab

Les chercheurs voient également leur polymère être utilisé d’ici 2020 pour solidifier les batteries des smartphones en régénérant les parties endommagées par les craquelures minuscules qui se forment après chaque choc ou chute d’un téléphone. À en croire le Docteur Wang en charge de la recherche, le coût de ce matériau n’est pas forcément très élevé car il est constitué à partir de produits peu coûteux disponibles dans le commerce. Les scientifiques vont désormais s’employer à le rendre résistant à l'eau car ses propriétés mécaniques et électriques se dégradent fortement sous une forte humidité.