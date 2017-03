Une tortue a avalé 915 pièces de monnaie

et AFP

publié le 13/03/2017

Surnommée "Osmin", "Tirelire" en français, une tortue thaïlandaise âgée de 25 ans a avalé 915 pièces de monnaie. Le "trésor" de cinq kilos a été découvert dans son estomac par une équipe de vétérinaire.





Il y a quelques jours, elle a été envoyée avec la carapace fracturée dans une clinique de Bangkok. C'est à ce moment là que les vétérinaires ont découvert ce surprenant butin.

"Il y avait 915 pièces dans son ventre, nous les avons enlevées une par une", a expliquée à l'AFP Nantrika Chansue, la vétérinaire responsable du centre de recherche aquatique de l'hôpital Chulalongkorn. Il aura fallu 7 heures d'opération pour la sauver. Osmin va bien maintenant, mais elle devra rester au centre pendant deux semaines", a-t-elle ajouté, précisant que c'était la première fois que le centre avait à réaliser ce genre d'opération.

La tortue vit depuis plus de 20 ans dans un petit parc de la province de Chonburi, à deux heures au sud de Bangkok. Elle était l'une des mascottes de ce parc. Les visiteurs venaient nombreux pour lui jeter des pièces.



Lundi 13 mars, elle a pris des leçons de natation dans le cadre d'un programme de réhabilitation après la longue opération chirurgicale qui l'a soulagée de son pactole. Le reptile a nagé avec une facilité relative dans une petite piscine du centre de recherche aquatique de l'hôpital.



La vétérinaire est ravie de la récupération rapide d'Osmin : "Avant, elle ne se servait pas du tout de son côté gauche, car c'était probablement douloureux". Nantrika Chansue ajoute que la nouvelle notoriété de la tortue a comme conséquence bénéfique de faire réfléchir les gens à deux fois avant de jeter des pièces.

Plus tard, l'équipe de vétérinaires prévoit de l'emmener prendre des bains de mer pour lui apprendre à nager et plonger.