Une maternité de Roubaix organise une photo-souvenir géante

publié le 14/03/2017 à 15:12

La maternité Paul Gellé située à Roubaix déménage courant mai 2017 et devient la maternité de Beaumont. À cette occasion l'équipe médicale et le Centre Hospitalier invitent les 120.000 personnes qui sont nées au sein de l'établissement à poser pour une grande photo-souvenir.



Ce rassemblement géant sera immortalisé par une photographie prise par drone. Le cliché sera ensuite distribué à tous les participants et exposé dans la nouvelle maternité de Beaumont.

Sabine Lecoeur, la directrice de la communication du Centre Hospitalier de Roubaix, interviewée par France Bleu Nord explique : "on s'est dit qu'on ne pouvait pas le fermer (le bâtiment de la maternité) sans organiser un événement un peu convivial". Elle ajoute : "On s'organise pour avoir du monde, mais ce sera un peu la surprise".



Le rendez-vous est fixé au 3 mai à 12h30 devant l'établissement, au 91 Avenue Julien Lagache. La maternité demande aux participants de s'inscrire sur l'adresse email "secr-communication.ch-roubaix.fr". Cependant, si le temps est pluvieux, le centre hospitalier prévoit de reporter l’événement au 10 mai.



14/03/2017