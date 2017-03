"Buffy contre les vampires" : Sarah Michelle Gellar a tué 214 méchants

publié le 10/03/2017 à 15:00

C'était il y a 20 ans, Buffy Summers se réveille pour la première fois dans la ville de Sunnydale, en Californie. Elle ne sait pas encore qu'elle est "l'élue" issue d'une longue lignée de "tueuses de vampires". La jolie blonde va sauver le monde durant sept années en combattant les forces du mal, vampires, démons et autres monstres. On peut lire sur le site web communautaire Reddit et sur base de données en ligne IMDb que le personnage de Buffy, interprété par Sarah Michelle Gellar, aurait tué en tout 133 vampires, 62 démons, 6 monstres, 11 humains, un esprit et même un robot.



"Buffy contre les vampires" a été un véritable phénomène dans le monde. La première diffusion des épisodes a rassemblé entre 4 et 6 millions de téléspectateurs aux États-Unis. En France, le premier épisode de la série a été diffusé le 3 avril 1998 sur Série Club et le 3 juillet 1998 sur M6. Le show a remporté en tout trois Emmy Awards et a été nommé plusieurs fois aux Golden Globes.

Le récit des aventures de la tueuse de vampires est considéré comme la première série véritablement féministe. Toutes les héroïnes du show sont des femmes capables, en même temps, de sauver le monde et d'assumer pleinement leur féminité. Les personnages les plus puissants sont : Buffy et Faith, les tueuses de vampires, Tara et Willow qui sont des sorcières et Anya qui est un démon-vengeur. Une série avant-gardiste du "Girl Power".