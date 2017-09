publié le 11/09/2017 à 10:15

Mardi 12 septembre, à partir de 19 heures (heure de Paris), le monde des nouvelles technologies aura les yeux rivés vers la Californie pour la keynote de rentrée d'Apple à Cupertino.



Le menu de la conférence s'annonce pour le moins copieux puisque l'on attend pas moins de trois nouveaux iPhone, dont un modèle plus innovant que ces dernières années pour célébrer le dixième anniversaire du produit vedette de l'entreprise californienne.

Sont également attendues une nouvelle génération d'Apple Watch à connexion cellulaire et des annonces concernant l'Apple TV, iOS 11 et le HomePod, la réponse d'Apple aux enceintes intelligentes à commande vocale d'Amazon et Google.

Sur RTL Futur

Pour ne rien rater des annonces, nous vous proposons de suivre l'événement sur RTL Futur qui sera sur place, dans le nouveau campus Apple Park à Cupertino, pour vous faire vivre la conférence de l'intérieur dès l'après-midi. Rendez-vous sur notre page consacrée à la keynote et notre direct minute par minute pour découvrir toutes les nouveautés d'Apple.

Sur Mac, PC, tablette et smartphone

Comme tous les ans, la keynote est également retransmise en direct vidéo sur le site apple.com par l'intermédiaire du navigateur Safari sur OS X ou iOS. Elle est aussi accessible aux PC et tablettes sous Windows 10 via le navigateur Microsoft Edge. Sous Chrome, cette extension simule une connexion sous Safari sous OS X et devrait donc vous permettre de suivre le streaming.

Sur l'Apple TV

L'autre solution consiste à regarder le flux vidéo sur sa télévision par l'intermédiaire de l'Apple TV. Il faut vérifier qu'elle est à jour avec la dernière version du firmware puis se rendre sur la chaîne "Apple Events" à partir de 19 heures.