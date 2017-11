publié le 16/11/2017 à 19:17

La question agite la presse spécialisée depuis quelques heures. Pourquoi Apple a-t-il réservé les Animojis à l'iPhone X alors qu'ils pourraient fonctionner techniquement sur d'autres appareils de la gamme ? Mercredi 15 novembre, le youtubeur américain Marques Brownlee s'est interrogé sur le fonctionnement des Animojis, les emojis animés en trois dimensions qui imitent les expressions et la voix des utilisateurs de l'iPhone X, l'une des fonctionnalités les plus populaires du smartphone depuis sa sortie.



Lors de son test de l'appareil, Marques Browlee a découvert que les Animojis utilisent seulement la caméra frontale 7 mpx de l'iPhone X pour capter les mimiques de l'utilisateur. Lors de la présentation de l'iPhone X début septembre, Apple affirmait pourtant qu'ils avaient besoin des différents capteurs de la nouvelle caméra TrueDepth pour suivre les muscles du visage.

En réalité, ils continuent de fonctionner même si les capteurs de la nouvelle caméra sont masqués par des autocollants. Les animaux s'animent toujours et le suivi des mouvements ne souffre d'aucune difficulté. De quoi se demander si cette exclusivité de l'iPhone X n'a pas été mise en place à des fins strictement commerciales.

La caméra 3D n'est pas utilisée en permanence

Apple a donné une explication au journaliste américain René Ritchie. L'entreprise américaine explique que l'iPhone X réalise une cartographie en 3D du visage en mobilisant la caméra TrueDepth, le processeur Apple A11 Bionic et le capteur photo frontal 7 mpx.



Les capteurs TrueDepth projettent des milliers de points infrarouges sur le visage de l'utilisateur pour créer un masque puis le capteur photo frontal assure le suivi des mouvements du visage pour animer les emojis de la même manière que des filtres Snapchat.

Apple mise sur la reconnaissance faciale pour sécuriser l'iPhone X Crédit : AFP

Le capteur TrueDepth est utilisé par intermittence afin de mettre à jour la cartographie en 3D du visage. Lorsque le processeur Apple A11 Bionic estime que le suivi du visage manque de précision, il sollicite la caméra TrueDepth pour réajuster le masque de points infrarouges initial sur le visage de l'utilisateur. Cela permet de ne pas perdre de fluidité dans le rendu des animations. En dissimulant les capteurs de la caméra TrueDepth, les Animojis continuent de fonctionner mais ils devraient se détériorer au fil du temps.

Les Animojis auraient été moins précis sur l'iPhone 8

Apple aurait donc pu intégrer les Animojis à l'iPhone 8 et à l'iPhone 8 Plus qui disposent eux aussi du processeur Apple A11 Bionic et d'une caméra frontale. Les animations auraient été moins abouties et auraient fonctionné de la même manière que les filtres Snapchat, avec des masques en 3D suivant moins précisément les mouvements du visage de l'utilisateur.



La marque à la pomme a préféré réserver l'exclusivité de cette fonction à son smartphone haut de gamme pour le différencier davantage de la génération précédente. Le groupe pourrait également élargir la palette des Animojis publiant prochainement des mises à jour tirant davantage profit des différents capteurs de la caméra TrueDepth.