publié le 14/11/2017 à 17:30

Quel futur pour l'iPhone ? L'iPhone X à peine commercialisé, les regards des analystes sont déjà tournés vers la prochaine génération du produit vedette d'Apple. L'un des plus fiables d'entre eux, le célèbre Ming-Chi Kuo, a publié lundi 13 novembre une note esquissant les contours du casting préparé par la marque à la pomme pour l'année prochaine.



Selon l'expert du cabinet KGI Securities, dont les prédictions ont souvent fait mouche, notamment pour la disparition du bouton d'accueil et le retard dans la commercialisation de l'iPhone X cette année, Apple devrait à nouveau commercialiser trois modèles d'iPhone en 2018.

Écrans borderless et Face ID pour tous

La gamme serait ainsi composée d'un iPhone à écran LCD de 6,1 pouces et de deux iPhone à écran OLED, l'un de 5,8 pouces semblable à l'iPhone X, et un autre de 6,5 pouces, autrement plus grand, taillé pour le marché chinois friand du format phablette. Ces deux modèles seraient logés dans un nouveau châssis en acier permettant d'améliorer le débit du réseau des téléphones.

Visuel du potentiel casting de l'iPhone en 2018 publié par KGI Securities Crédit : KGI Securities

Les trois modèles adopteraient le design borderless introduit par l'iPhone X : un écran s'étirant d'un bord à l'autre de l'appareil avec une encoche dans la partie supérieure afin d'embarquer les capteurs nécessaires au fonctionnement de la caméra TrueDepth et à la technologie Face ID. Apple sonnerait donc le glas du bouton d'accueil et son capteur d'empreinte digitale Touch ID.

Moins de problèmes de production ?

Le modèle à écran LCD bénéficierait d'une résolution d'écran légèrement inférieure à celles des iPhone 8 et 8 Plus. Cela permettrait à Apple de le proposer à un tarif milieu de gamme compris dans une fourchette allant de 650 à 750 dollars.



Ming-Chi Kuo ne donne pas d'indication sur le nom des futurs iPhone - qu'il appelle iPhone X de deuxième génération, iPhone X Plus et iPhone X LCD - ni sur le prix des deux modèles à écran OLED. Mais il estime que leur production ne devrait pas donner autant de fil à retordre à Apple que celle de l'iPhone X, commercialisé en quantité limitée depuis le 3 novembre.



Selon Bloomberg, Apple aurait aussi dans ses cartons une mise à jour de l'iPad équipée de la technologie Face ID et d'un écran OLED sans bord.