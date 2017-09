L'iPhone X vaut-il vraiment un Smic ?

publié le 13/09/2017 à 13:54

Il faudra donc débourser plus de 1.100 euros pour acheter l'iPhone X. Lors de sa traditionnelle keynote, Apple a en effet levé le voile sur ses trois nouveaux smartphones, parmi lesquels le téléphone le plus cher du monde puisqu'il affiche un tarif entre 1.159 euros (64 Go) et 1.329 euros (256 Go). Il devance dès lors le Samsung Galaxy Note 8 qui est vendu à 1.000 euros.



Un prix qui interpelle forcément alors qu'en France, le Smic est aujourd'hui fixé à 1.149 euros. Soit dix euros de moins que le nouvel objet de la marque à la pomme. Mais alors, pourquoi coûte-t-il si cher ? Vaut-il vraiment un Smic ? "C'est un très très bel objet. La qualité d'enregistrement vidéo devient vraiment bluffante, on a un matériel ultra-professionnel dans la poche. Mais est-ce que ça vaut vraiment les 1.000 euros, je ne sais pas", a réagi Daniel Ichbiach, biographe de Steve Jobs et spécialiste d'Apple.



Pour Thomas Husson, vice-président et analyste chez Forrester, interrogé par le Washington Post, "l’iPhone X ne révolutionnera pas le marché de la même manière que le tout premier modèle, mais il renforcera la fidélité des consommateurs et des marques à l’écosystème Apple".

L'enregistrement de la vidéo n'est évidemment pas la seule avancée de l'iPhone X dévoilé à Cupertino par Apple. Écran OLED, Face ID, réalité augmentée, recharge sans-fil... Autant de technologies nouvelles qui entrent en compte dans ce prix exorbitant et qui font de ce nouveau smartphone un véritable produit de luxe.

Malgré tout, Daniel Ichbiach reste sur sa faim après cette keynote : "Ce qu'il nous manque, c'est un petit peu ce supplément de surprise en se disant qu'il n'y a qu'Apple qui sait faire cela. C'est ce qu'on avait eu avec l'iMac en 1997, l'iPod en 2011 (...) Lorsque Steve Jobs est parti de cette planète, ils nous avait laissé entrevoir qu'il avait une dizaine de projets dans les cartons qui allaient bluffer tout le monde... Où sont ses projets ?", s'est-il interrogé.