publié le 16/05/2017 à 21:36

Pas d'écran infini, ni de double capteur photo. Pour souffler sa vingtième bougie, HTC prend le marché de la téléphonie à rebours de ses nouveaux standards. Le fabricant taïwanais a dévoilé mardi 16 mai le HTC U11, un nouveau smartphone au design scintillant doté d'une nouvelle fonctionnalité sensitive, le squeeze, qui permet de lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil.



Disponible en France à partir du 1er juin pour 759 euros (dans les eaux du LG G6 et du Galaxy S7), le HTC U11 est un smartphone haut de gamme à l'écran de 5,5 pouces logé dans un boîtier en verre légèrement rebondi. Proposé en cinq coloris nuancés en fonction de l'orientation de l'appareil, il arbore une silhouette classique avec des bandes horizontales en haut et en bas de l'écran ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales logé dans le bouton principal.

Le HTC U11 est logé dans un boîtier en verre aux reflets nuancés Crédit : HTC

Livré avec la version la plus récente d'Android et trois assistants nourris à l'intelligence artificielle (Google Assistant, Amazon Alexa et HTC Sense Companion, à vous de choisir), il est propulsé par le processeur de Qualcomm Snapdragon 835, seulement disponible sur la version américaine du Galaxy S8 et sur le le prochain Sony Xperia XZ Premium. HTC associe 4 Go de mémoire vive à ce processeur huit coeurs, de quoi garantir des performances de haut niveau en usage multimédia et en jeu 3D.

L'appareil photo du HTC U11 est composé d'un capteur de 12 mégapixels avec un objectif grand angle doté d'une stabilisation optique et d'un capteur 16 mégapixels à l'avant pour les selfies, doté lui aussi d'un objectif grand angle. Sur le plan de la vidéo, on retrouve la capture en 4K et l'audio en 3D haute résolution.

Le HTC U11 embarque un capteur 12 mpx avec objectif grand angle Crédit : HTC

Le "squeeze", un pari pas si évident

La grande affaire du HTC U11 est son interface Edge Sense. Le fabricant espère renouveler les interactions entre l'utilisateur et le téléphone en mettant en avant une nouvelle ergonomie fondée sur la pression exercée sur les bordures latérales de l'appareil plutôt que la logique habituelle des boutons physiques et tactiles des smartphones Android.

> Announcing the new HTC U11 – Squeeze for the #BrilliantU Announcement Live Stream

On squeeze pour déclencher l'appareil photo, ouvrir les paramètres ou activer la lampe torche et on presse encore pour réaliser une capture d'écran. HTC assure que ces gestes sont naturels et que l'interface va être parée de nouvelles actions dans les prochaines semaines. Reste à voir comment les utilisateurs adoptent cette nouvelle manière d'utiliser un smartphone.