Intel surveille la santé des baleines avec son Falcon 8+

publié le 09/07/2017 à 08:50

Depuis le 8 juillet, l'association Parley for the oceans utilise pour sa nouvelle expédition en Alaska de surveillance des baleines en Alaska un Falcon 8+ d'Intel, un drone qui sert habituellement pour surveiller les plateformes pétrolières.



Pour leurs recherches, les scientifiques ont besoin de prélever le mucus que les baleines rejettent quand elles viennent à la surface. Pendant très longtemps, ça se faisait de façon très pragmatique avec une perche au bout de laquelle on fixe un gobelet. Ce petit réceptacle s'installe là sur le bras du drone et ensuite on envoie l'engin survoler le jet de mucus à 3/4 mètres au dessus de la baleine.

Le liquide est ensuite rapporté sur le bateau et analysé immédiatement. On peut connaître ainsi l'ADN de la baleine, son niveau de stress ou si elle est enceinte ou porteuse de bactéries. Le drone permet aussi de mesurer l'acidité des océans. Avec son mètre d'envergure, le Falcon 8+ peut voler même quand les conditions météo sont mauvaises.



Une fois récoltées, ces données sont intégrées dans un immense programme de collecte et d'intelligence artificielle qui va permettre de les croiser de façon beaucoup plus poussée et plus rapides qu'on ne le fait actuellement. On pourra ainsi dresser une carte de l'écosystème des baleines assez pointu afin de voir s'il y a par exemple un lien entre l'acidité de l'océan à tel endroit et la santé de la baleine ou son niveau de stress.



A partir de septembre, le drone va en plus être équipé d'une caméra à reconnaissance faciale avec vision nocturne. On pourra donc avoir en quelque sorte un suivi personnalisé des baleines. Juste en se positionnant au dessus de l'animal, le drone le reconnaîtra et au fil des campagnes on sera capable de suivre la migration des baleines, de voir l'évolution de la santé de l'animal et cela sur toute la durée d'une expédition, qui peut s'étaler sur plusieurs semaines.