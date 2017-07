Retour sur les 10 ans d'une vieille innovation, le premier iPhone !

publié le 02/07/2017 à 08:50

Avant Apple, Nokia ou le constructeur taïwanais Qtek avaient sorti des téléphones tactiles. Mais il faut le reconnaître qu'ils étaient moins performants et surtout beaucoup plus complexes à faire fonctionner que le téléphone de la firme à la pomme. Car ce qui a vraiment fait le succès de l'iPhone, c'est d'abord sa simplicité d'utilisation, avec ces applications qu'il suffisait de caresser du bout des doigts pour les lancer. Ça nous semble tellement évident aujourd'hui mais c'était révolutionnaire à l'époque. Et puis il y avait le design. Pour la première fois, un téléphone était beau, était stylé.



Mais au-delà de sa simplicité et de son design, le premier smartphone d'Apple n'était pas si performant que ça. Ce que le moindre mobile de base faisait depuis longtemps, l'iPhone ne le faisait pas : la 3G, l'Internet rapide pour les mobiles n'existait pas sur l'iPhone ; faire des vidéos ce n'était pas possible non plus, pas plus qu'envoyer des MMS. Le copier/coller n'était pas non plus disponible et le premier iPhone ne permettait pas d'envoyer des SMS groupés, c'est à dire à plusieurs personnes à la fois. Ces bugs seront corrigés dès la version suivante, en juin 2008.

Mais malgré ces débuts poussifs, l'iPhone a complètement chamboulé le marché des mobiles. Il a marqué le début d'une nouvelle ère, celle des smartphones tactiles avec des applications. Toutes les marques s'y sont converties... ou presque, parce qu'il y en a, très connues qui ont complètement raté le virage du tactile. C'est le cas de Nokia, ... numéro un mondial dans les années 2000 qui n'a pas résisté à la vague iPhone et consort. Même chose pour les célèbres Blackberry, les smartphones canadiens préférés des cadres, avec leur clavier physique. La marque a résisté un peu plus longtemps mais finalement elle aussi a pratiquement disparu.



Inversement, à côté des deux leaders du marché, Samsung et Apple on a vu arriver sur le marché des nouvelles marques chinoises qui peu à peu grignottent des parts de marché aux deux géants, notamment Huawei, avec des smartphones très performants et moins chers. Et à propos de prix, le premier iPhone était bendu 999€ sans abonnement, à peu près le même prix que les modèles d'aujourd'hui.