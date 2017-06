publié le 14/06/2017 à 14:57

Le développement des intelligences artificielles aura d'inévitables retombées sur les sociétés. Notamment dans les domaines "de la santé, de la science, de la finance et militaires", comme l'indique en introduction cette étude repérée par Le Figaro et dirigée par Katja Grace du Future of Humanity Institute de l'université d'Oxford. Mais un des premiers domaines touchés par ces progrès technologiques pourrait bien être l'emploi.



Ces résultats en inquiéteront plus d'un : d'ici 45 ans, les intelligences artificielles pourraient remplacer les humains dans l'ensemble des professions, selon cette étude, datée du 30 mai 2017. Pour trouvez dans combien de temps votre profession se passera de vous, un logiciel a été mis en place.

Les serveurs préservés jusqu'à 2030

Cette étude, fruit des avis de 350 experts interrogés, révèle que certaines activités professionnelles pourraient bien être concurrencées dans un futur très proche. Pour certaines, moins d'une décennie. Les traducteurs de langues pourraient être obsolètes en 2024. Les journalistes et chercheurs ? Dépassé en 2026. Conduire un camion ? En 2027, une intelligence artificielle pourra amplement s'en charger. Les vendeurs, eux, pourraient être remplacés à partir de 2030. L'expertise des chirurgiens sera confrontée au phénomène en 2050.

Ces prévisions quant au remplacement du travail humain restent ouvertes au débat et les avis convergent rarement dans ce domaine. La date, elle-même, à laquelle les chercheurs considèrent que les intelligences seront supérieures aux humains dans tous les domaines, 2061, est soumise à une marge d'erreur de 50%. Ce qui pourra rassurer les plus inquiets.